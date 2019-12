Orban, după ce PSD a sesizat CCR pe legile asumate de Guvern: Mi se pare o decizie foarte proastă

Ludovic Orban a fost întrebat, duminică, la Digi 24, cum consideră decizia PSD de a ataca la CCR două dintre legile pe care Guvernul şi-a asumat răspunderea şi a spus:”Mi se pare o decizie foarte proastă. Noi când am decis să modificăm OUG 51, am decis să modificăm prin lege ordonanţa şi am ales procedura angajării răspunderii, pentru că este o situaţie care trebuie rezolvată urgent. Foarte mulţi copii nu mai pot să se duca la şcoală, pentru că serviciul de transport judeţean a fost transformat din serviciu public în serviciu comercial şi elevii nu mai beneficiază de facilităţile la care aveau dreptul şi foarte mulţi copii din familii cu venituri mici nu-şi permit să plătească contravaloarea integrală a biletului”.

Orban a precizat că ”atacarea la CCR nu face altceva decât să perpetueze situaţia de fapt şi să întârzie ca serviciul de transport judeţean să redevină serviciu public”.

”Asta nu e o acţiune social-democrată, este o acţiune care loveşte în plin familii cu nivele de venituri mai scăzute. Se restrânge grav accesul fiecărui copil la serviciile de educaţie oferite de statul român”, a mai spus premierul.

Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirmă că formaţiunea va sesiza, luni, Curtea Constituţională privind legile asumate de Guvern, precizând că sesizarea va fi "pe formă", nu pe fond.

"Atâta timp cât există legi în Parlamentul României, mai ales într-o formă finală de dezbatere, nu poţi să vii tu, Guvern, să-ţi asumi şi să treci peste Parlament", spune Ciolacu.