Orban: Nu le-a plăcut asumarea noastră de răspundere? Dăm ordonanţă de urgenţă

În ceea ce priveşte asumarea răspunderii privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin, Orban a spus că "refuză să creadă" că legea va fi declarată neconstituţională, având în vedere că timp de trei ani nu a fost dezbătută în Parlament.

"Ordonanţa 51 care menţine în trafic rable şi căzături care pun în pericol siguranţa transporturilor dată ca ordonanţă, nu are nicio problemă, are o problemă legea. Sincer, nu înţeleg, procedura angajării răspunderii este o procedură prevăzută în Constituţie. Eu am respectat prevederile constituţionale. Cât am constatat că Guvernul a dat o OUG cu efecte extrem de negative asupra oamenilor, normal că a trebuit că corectez efectele nocive ale acestei ordonanţe. Ăsta a fost motivul pentru care ne-am angajat răspunderea, era o problemă care trebuia soluţionată”, a susţinut primul ministru, miercuri seară, la Realitatea Plus.

Ludovic Orban a precizat că aşteaptă motivarea Curţii Constituţionale cu privire la deciziile luate şi a anunţat că va recurge la ordonanţe de urgenţă, a căror constituţionalitate nu a fost verificată anterior.

"Aştept motivarea şi o să emitem ordonanţă de urgenţă ca să rezolvăm problemele generate de OUG 51. Pentru că nu s-au uitat să vadă: oare Ordonanţa 51 era constituţională, exista temei de urgenţă? Pentru adoptarea OU 51 nu a existat control de constituţionalitate pe Ordonanţa 51. Iar noi, care venim să îndreptăm nişte efecte negative clare, precise, pe care le ştie toată lumea, printr-o angajare de răspundere constatând că în Parlament nu se corectează Ordonanţa 51, este neconstituţională angajarea noastră de răspundere? Eu nu cred că e neconstituţională voinţa unui guvern de a rezolva problemele oamenilor. Vă spun simplu: nu le-a plăcut angajarea de răspundere, dăm ordonanţă de urgenţă. Să vedem ce spun de ordonanţa de urgenţă că pe ordonanţa de urgenţă 51 nu au spus nimic", a declarat Ludovic Orban.

Referindu-se la alegerea primarilor în două tururi, Orban a spus că "refuză să creadă" că, având în vedere refuzul Parlamentului de a dezbate timp de trei ani acest proiect, poate fi considerată neconstituţională încercarea Guvernului de a rezolva problema prin angajarea răspunderii.

"Românii trebuie să ştie: este constituţional ce facem noi şi anume că ne-am angajăm răspunderea ca să rezolvăm o problemă ca să venim în întâmpinarea unei voinţe clare a oamenilor (...) Dacă angajarea răspunderii e neconstituţională atunci apelăm la ordonanţe de urgenţă că văd că până acum ordonanţele de urgenţă au scăpat controlului constituţional”m a spus Orban.

Premierul a precizat că, în opinia sa, şi legea care interzice cumulul salariului cu pensia pentru cei care lucrează la stat este constituţională, arătând că nu înseamnă o restrângere a dreptului la muncă şi că cei care vor să lucreze pot face acest lucru în sistemul privat.

"Nu e interdicţia dreptului la muncă, ci pur şi simplu spunem: dacă vrei să lucrezi în sectorul public se suspendă plata pensiei. Nu se interzice prin lege să lucreze în mediul privat, dar pensia publică pe care o dai din sistemul public de pensii nu poate fi cumulată cu salariul pe care îl primeşte din instituţii publice. Cei de la CCR, cei care sunt aleşi, primarii de exemplu, nu au această interdicţie pentru că ei sunt rezultatul unei proceduri de alegeri, exercită un mandat de demnitate publică, primarii”, a mai spus Orban.