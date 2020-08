Orban, despre moţiunea de cenzură a PSD: Poţiunea de cianură cu care PSD vrea să otrăvească iar România

„După cum bine ştiţi, negocierile nu sunt publice. Ar fi culmea să vă dau acum lista parlamentarilor cu care am negociat, ca să ştie PSD cu cine am negociat. Voi face o previziune în aproprierea moţiunii de cenzură, cum am făcut şi până acum. Nu i-aş spune moţiune de cenzură, i-aş spune poţiunea de cianură cu care PSD vrea să otrăvească iar România. E un ac de iresponsabilitate politică să depui în această perioadă moţiune de cenzură. PSD nu mai are ce să caute la guvernare, iar cei care vor hotărî cine va guverna România sunt românii care vor vota la alegerile locale şi parlamentare”, a afirmat Ludovic Orban joi, la evenimentul de semnare a contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului de reabilitare şi modernizare a drumului Valea Doftanei – Brădet.





Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis că va fi un plen reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatulului luni, de la ora 14.00, pentru a dezbate şi vota moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban.





Sunt 205 semnături la moţiunea de cenzură, iar pentru a trece în Parlament sunt necesare 233 de voturi.





Guvernul a sesizat la CCR un conflict juridic de natură constituţională între Executiv şi Parlament din cauza depunerii moţiunii de cenzură în perioada vacanţei parlamentare. Părţile implicate în conflict trebuie să transmită până la 1 septembrie punctele de vedere, urmând ca CCR să stabilească o zi pentru şedinţa în care vor fi susţinute opiniile.