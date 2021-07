Orban, după ce Cîţu şi-a chemat pe scenă toţi susţinătorii, la alegerile din Cluj: „PNL este cu mult mai mare”

De altfel, PNL Cluj este filiala unde Florin Cîţu are cei mai mulţi susţinători, însă Ludovic Orban se bazează pe votul fiecărui delegat la Congresul din toamnă.

„Salut evenimentul de prezentare a echipei lui Florin Cîţu. Toţi sunt colegii mei, îi apreciez, am colaborat foarte bine cu ei. Dar le spun lui Florin Cîţu şi echipei sale: PNL este mult, mult mai mare decât cei care au fost prezenţi pe scenă. PNL are capacitatea de a lua decizii, pentru că la baza lui au stat membri cu coloană vertebrală, care au participat la toate victoriile partidului şi care, până la urmă, vor decide viitorul PNL. Eu am încredere în membrii PNL şi întotdeauna adevărata mea echipă şi adevărata mea familie au fost membrii PNL”, a spus Ludovic Orban duminică, la Cluj.

De asemenea, Orban a făcut asigurări că îşi va prezenta şi el echipa. „Voi veni şi la Cluj cu echipa mea. Fiţi convinşi că această campanie va fi una în care nu voi face altceva decât să contribui cu idei, cu propuneri, cu viziune pentru PNL. O campanie care are ca obiectiv unitatea partidului. Îmi doresc ca după 25 septembrie PNL să fie şi mai puternic decât este astăzi”, a mai spus Orban.

Nu în ultimul rând, liderul PNL a transmis că scena pe care se află îi trezeşte amintiri: „În 1987 eram într-o trupă rock. Eu chiar am cântat într-o trupă rock. Şi am fost prezent pe această scenă”, a spus Orban, făcând referire la preferinţele premierului Cîţu pentru muzica rock.

Aflat la conferinţa de alegeri a filialei judeţene PNL Cluj, Florin Cîţu i-a chemat pe scenă pe toţi susţinătorii săi, lideri de filiale judeţene sau de sector, în total 35 de persoane. Printre cei urcaţi pe scenă şi prezentaţi ca susţinători ai „echipei Cîţu” s-au aflat şi lideri judeţeni care până acum erau declaraţi susţinători ai lui Ludovic Orban.