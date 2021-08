Orban, despre rectificarea bugetară: Opinia mea şi a premierului sunt că solicitările ministrului Drulă sunt exagerate

„Am discutat de suplimentări de fonduri, la Dezvoltare, pentru PNDL 1 şi PNDL 2. Am vorbit de bugetele Consiliilor Judeţene şi localităţilor În Educaţie vor fi bani. Practic, am discutat lucruri importante, asigurare resurselor financiare pentru naveta şcolară, investiţii pentru universităţi. În Sănătate am discutat de o creştere importantă. E o creştere de aproximativ 2 miliarde. Am discutat de finanţarea investiţiilor în plan local. Trebuie un plan de investiţii nou, de aproximativ 50 de miliarde: infrastructură rutieră, apă-canal şi de gaze.”, a declarat Ludovic Orban.

Şeful PNl a declarat că e de acord cu premierul în ceea ce priveşte faptul că Ministerul Transporturilor nu ar trebui să primească foarte mulţi bani. „Vom vedea în ceea ce priveşte bugetul Ministerului Transporturilor. Opinia mea şi a premierului sunt că solicitările sunt exagerate şi nu corespund execuţiei bugetare. Va fi o creştere de peste 350 de milioane. E o creştere suficientă. Aici trebuie făcută o analiză serioasă pe ritmul de derulare a proiectelor de investiţii,a celor urmează să intre în derulare”, a completat Orban.

Liderul PNL a subliniat că, deşi cifrele arată acest lucru, Ministerul Muncii nu ar pierde bani la rectificarea buegatră.