Orban, despre demisia lui Liviu Vasilescu: Mi se pare normală. Voi discuta cu ministrul de Interne despre numirea unui nou şef al Poliţiei

Ludovic Orban a fost întrebat miercuri, într-o conferinţă de presă, ce părere are despre demisia lui Liviu Vasilescu.

“Mi se pare o demisie normală, Voi discuta cu domnul ministru de Interne despre numirea unui nou şef al Poliţiei. Cred că este un gest firesc această demisie, sunt convins că această demisie a fost rezultatul apariţiei unor imagini şi cred că este normală această demisie. Important este să identificăm un profesionist, un om care să fie dedicat activităţii şi un om care să conducă Poliţia pentru a-şi atinge obiectivele pe care le urmărim”, a afirmat Orban.

El a precizat că trebuie să existe toleranţă zero faţă de infracţionalitate. “Toleranţă zero faţă de infracţionalitate, o luptă dură cu orice fel de grupuri de interlopi, clanuri şi alte categorii de persoane care nu respectă legea şi care sunt implicaţi în acţiuni infracţionale”, a mai spus premierul.



Chestorul Liviu Vasilescu a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, că se retrage din funcţia de inspector general al Poliţiei Române, acuzând un atac la adresa Poliţiei Române din partea celor care urmăresc ”mai mult la televizor” activitatea instituţiei. Demisia sa are loc după ce imagini de la întâlnirea sa cu membri ai clanului Duduianu au fost făcute publice.