Olguţa Vasilescu vrea alegeri comasate: Avem cei mai mulţi primari din România, este clar că nu vom avea niciun fel de emoţii

"Având în vedere că avem cei mai mulţi primari din România, este clar că fiind alegerile în acelaşi timp şi pentru primari şi pentru parlamentari nu vom avea niciun fel de emoţii. (...) Eu sunt absolut convinsă că dacă vor avea loc alegeri anticipate şi mai ales dacă vor fi în acelaşi timp cu alegerile de la locale vom câştiga aceste alegeri”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu vineri seară, într-o conferinţă de presă la Piteşti.



Ea a spus că va candida "cu siguranţă” pentru un nou mandat de primar al municipiului Craiova şi că nu are "emoţii” în privinţa rezultatului indiferent dacă va fi vorba despre alegeri într-un tur de scrutin sau în două.



"Nu am niciun fel de emoţii nici că ar fi alegerile din două tururi de scrutin, deşi nu cred, eu sunt absolut convinsă că acest guvern va cădea, pentru că eu am câştigat data trecută Primăria Craiova cu 60 la sută, deci nu aş avea de ce să am emoţii”, a mai spus Vasilescu.



Olguţa Vasilescu a arătat că ultima dată când au fost organizate alegeri în două tururi de scrutin 88 la sută dintre primarii care au ieşit primii în urma primului tur de scrutin au fost aleşi în al doilea tur de scrutin.



"Eu cred că va cădea acest guvern şi merită să cadă nu pentru că schimbă regulile în timpul jocului, acest guvern merită să cadă pentru prostiile pe care le face în fiecare zi”, a mai spus fostul ministru al Muncii.