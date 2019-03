Oferta lui Ponta pentru Marian Oprişan

„Îi fac acum o ofertă: să rămână în PSD să lupte cu cel care l-a vorbit cel mai de rău şi l-a săpat, cu dl Dragnea. Nu se pune problema (să vină în Pro România), e bine unde este acolo, cu dl Dragnea. Aţi văzut că evit când merg în ţară să mă cert cu foştii colegi, că nu e cazul. Ce încerc eu să le spun e că PSD de acum nu are nicio legătură cu PSD. PSD a avut o faimă importantă care m-a făcut să intru în PSD, că e capabil să guverneze bine. De-aia am intrat în PSD când era Guvernul Năstase, că ştiam că acolo sunt oameni competenţi. Am văzut că Oprişan nu s-a calificat în Guvernul paralel”, a spus liderul Pro România, Victor Ponta, Ponta, într-o conferinţă de presă, potrivit ştiripesurse