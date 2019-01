Oana Pellea, la Convenţia PLUS: În ultimul timp, m-am gândit că îmi pot lua câinii şi morţii şi să plec în altă ţară

”Eu iubesc această ţară cum ştiu că o iubiţi şi dumneavoastră. Cred că această ţară merită o soartă bună. Vreau să trăim cu toţii într-o ţară normală, într-o ţară educată, cinstită. Cu cât e misiunea mai impsoibilă, cu atât e mai nobilă cauza. În perioadele de criză, oamenii însemnaţi se adună. Aş fi putut pleca din ţară, dar nu am făcut-o. În ultimul timp, m-am gîndit că îmi pot lua câinii şi morţii şi să plec în altă ţară. Am renunţat la idee pentru că am toate speranţele în dumneavoastră”, a spus Oana Pellea la Congresul PLUS.

Convenţia Naţională a PLUS s-a reunit, pentru prima dată, sâmbătă, în prezenţa a peste o mie de membri ai formaţiunii, pentru alegerea lui Dacian Cioloş în funcţia de preşedinte al formaţiunii. Delegaţii PLUS au stabili azi şi conducerea partidului pentru o perioadă de un an. În ianuarie 2020, după alegerile prezidenţiale, va avea loc un nou Congres. Profesoara Mihaela Miroiu şi actriţa Oana Pellea s-au numărat printre invitaţi.

