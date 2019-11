Fondatorul Russia Today din România a vrut să se înscrie în partidul condus de Cioloş. Adeziunea sa a fost respinsă. „A răspândit materiale mincinoase”

UPDATE Candidatura lui Dan Muşetoiu a fost respinsă de PLUS. Mesajul privind respingerea cererii sale de adeziune a fost publicat pe Facebook de fostul jurnalist.

”Stimate Domnule Dan Muşetoiu,

Vă mulţumim pentru interesul dumneavoastră de a deveni membru al Partidului Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii - PLUS.

Vă informăm că cererea dvs. de adeziune la partidul PLUS a fostrespinsă în urma constatării unei incompatibilităţi între valorile si principiile sustinute de partidul PLUS şi activitatea dvs.

Cu stimă,

Echipa Filialei PLUS Sectorul 1„.

Un mesaj a fost dat şi de PLUS Sector 1, care a subliniat că Muşetoiu nu a fost niciodată membru al PLUS. „Motivul respingerii este activitatea sa anterioară, care a inclus multe colaborări cu publicaţii care au răspândit materiale mincinoase şi rău intenţionate, unele fiind mijloace de propagandă ruseşti. În consecinţă, conducerea Filialei Sector 1 a considerat că cererea sa de adeziune nu respectă principiile şi standardele PLUS şi a respins-o ca atare. În aceste condiţii, dorim să precizăm că Dan Muşetoiu nu a fost niciodată membru PLUS.