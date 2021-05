UNR, un nou partid pe scena politică: „Europa trebuie să se unească într-un stat sau o uniune de state”

"Uniunea Naţiunii Române este primul partid de după anul 1919 care are sediul central în Ardeal, respectiv la Reghin. Înfiinţat într-o constituantă, în noiembrie anul trecut, materializată în ianuarie, în acest an, am depus cererea la Tribunalul Bucureşti pentru înscrierea în registrul partidelor politice. Procedura a decurs foarte bine, s-a admis cererea de înscriere în registrul partidelor politice. Este un partid de întindere naţională, cu o organizare total nouă, este original, un partid de centru-dreapta, cu o doctrină naţionalistă moderată patriotică, un patriotism în context european, fiindcă aşa se numeşte Uniunea Naţiunii Române (UNR) în ideea că va fi Uniunea Naţiunilor Europene. (...) Cererea de dobândire a personalităţii juridice a fost făcută de trei membri, am încercat să formăm un statut şi un program politic uşor de lecturat pentru a ni se vedea clar intenţiile. (...) Am urmat toate procedurile, inclusiv anunţul pentru care cei care ar avea ceva de contestat, să poată să facă opoziţie", a declarat fondatorul UNR, Sorin Sabău, potrivit Agerpres.

Fondatorul UNR spune că doctrina partidului prevede modificarea Constituţiei. „În acest partid vorbim şi despre economia naţională şi dezvoltarea estului în contextul UE şi eliminarea diferenţelor între Est şi Vest, pentru ca schimburile culturale dintre Est şi Vest să se manifeste normal, ca un stat european. În doctrină am prevăzut o modificare a Constituţiei în viitor, în aşa fel încât să nu mai avem republica parlamentară, ci să devenim un stat european, preşedintele statului să devină un guvernator al statului, cu altă denumire, iar statele membre ale Europei să aibă propriul preşedinte. Văzând că e o mare dezvoltare în zona China, India, Europa trebuie să se unească într-un stat sau o uniune de state, în care să predomine o economie concurenţială, dar să funcţioneze în Est la fel ca în Vest", a explicat Sorin Sabău.

Avocatul Sorin Sabău a precizat faptul că partidul UNR este gândit pentru oameni care nu au mai făcut parte din clasa politică a ţării. „Este un partid gândit pentru oameni care nu au mai făcut politică, nu vom accepta oameni compromişi politic - acolo am definit ce înseamnă compromisul politic - nu vom accepta rebranduiri, persoane care navighează de la un partid la altul, ne vom adresa celor care nu au mai făcut politică. Acum funcţionăm cu conduceri interimare până la organizarea alegerilor. Apoi, după alegerile din filiale, va avea loc un congres la Alba Iulia, în toamna acestui an, dar după ce vom avea constituite cele 20 de filiale judeţene", a mai explicat avocatul.

Sorin Sabău este cofondator al partidului, alături de Marilena Sabău şi de Manuela Ilie şi are deja în jur de 3.000 de membri în 20 de fialiale judeţene. Avocatul spune că iniţiativa înfiinţării a aparţinut unui grup de 22 de personae, potrivit sursei citate.