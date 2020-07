Nicuşor Dan: Victor Ponta mi-a spus că mama lui o să mă voteze. Sunt sigur că multe femei vor veni spre programul meu

”În primul rând, am o mare apreciere pentru mama lui Victor Ponta pe care am văzut-o în câteva apariţii tv, în urmă cu câţiva ani, şi este o persoană cu personalitate şi am o apreciere pentru domnia sa. În al doilea rând, în urmă cu vreun an, întâmplător m-am întâlnit cu Victor Ponta pe holurile Parlamentului şi mi-a spus că mama lui o să mă voteze pentru că <<ai fost singurul care consideră că i-ai ajutat pe locuitorii din zona aia, când investitorii au vrut să defrişeze un spaţiu verde>>, deci informaţia este reală. Eu cred că multe femei din Bucureşti sunt în categoria aceasta de oameni nemulţumiţi de ce se întâmplă în Bucureşti, pentru că femeile având instinctul matern, sunt mult mai sensibile la ce înseamnă condiţii de viaţă, la poluare, la infrastructura şcolară, ce înseamnă să ai un copil care învaţă în schimbul 3 în şcoală şi nu învaţă de dimineaţă şi mulţumesc pentru acest vot potenţial şi sunt sigur că multe femei vor veni spre programul meu”, a spus Nicuşor Dan.

Victor Ponta, liderul ProRomânia, susţine că pe Nicuşor Dan îl va afecta sprijinul PNL în competiţia pentru primăria generală. Ponta a venit cu un exemplu concret: mama sa.

”Vă dau un exemplu foarte concret – mama mea, care e un barometru extrem de important pe zona politică şi dacă o ascultam mai des îmi era mai bine, mi-a zis: «Eu cred că îl votez pe Nicuşor Dan». N-am vrut să îi spun nu sau da, dar întreb de ce. «Păi, uite, noi toţi de pe strada noastră ne-am strâns să protestăm pentru faptul că se face o construcţie ilegală. Nu ne-a băgat nimeni în seamă, nici primarul în funcţie de sector. A venit Nicuşor Dan, a fost alături de noi, a zis că face o acţiune». Zic da, uite, are un argument, un om, mama trăită în Bucureşti 70 de ani. După care m-a întrebat acum: «Dar ştii, blocul ăla ilegal era al unei doamne deputat de la PNL. Acum, Nicuşor Dan dacă mai vine primar, mai poate să zică ceva de doamna deputat PNL?» Nu ştiu, dar cred că e o pierdere pentru Nicuşor Dan, nu îl ajută asocierea cu Orban şi cu PNL, ci mai degrabă îl trage în jos. Dacă în combinaţia asta apare şi Traian Băsescu, nemuritorul Petrov, cu securişti, cu şpăgari, cu... Cred că îl va dezavantaja. Şi atunci oamenii caută o alternativă la cele două candidaturi, asta este ideea candidaturii Pro România şi mergem până la capăt”, a spus Victor Ponta la Digi 24.