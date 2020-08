Nicuşor Dan: Firea a folosit 5 milioane de euro din bani publici pentru a-şi face campanie electorală. A deformat realitatea

„Noi dacă am fi într-o lume ideală şi am avea un candidat care vine cu nişte soluţii foarte coerente şi tot ce înseamnă un program şi el s-ar confrunta cu un primar care nu a făcut nimic patru ani, care a dus RADET-ul în faliment, care a dus Primăria Generală în faliment, care n-a fost în stare să repare zece kilometri de conducte şi un sfert de Bucureşti nu are apă caldă. Deci dacă am fi într-o lume teoretică, nici nu am mai face campanie. Rezultatul ar fi 80-20. Din păcate suntem în luptă cu un primar care a folosit banii publici pentru a-şi face campanie electorală. Mai mult de 20 de milioane de lei pe an. Ceea ce înseamnă 5 milioane de euro pe an. O sumă uriaşă”, a explicat Nicuşor Dan.

„Atunci noi trebuie în momentul de faţă, iar pentru asta avem nevoie de toţi activiştii partidelor şi de toţi susţinătorii. Avem nevoie de toţi aceşti oameni care să se ducă în stradă şi să explice celorlalţi oameni realitatea care a fost deformată de această proiecţie mediatică continuă care a spus că primarul a făcut spitale, a reparat clădiri de patrimoniu şi de fapt a reparat vreo şase, a înlocuit reţeaua de termoficare şi de fapt a reparat vreo cinci kilometri. Toate aceste lucruri trebuie spuse pentru că au fost întiărite în mod contrar”, a mai relatat Nicuşor Dan. Candidatul dreptei a explicat apoi că va fi nevoie atât de activişti de partid cât şi de susţinători pentru a merge în stradă să explice celorlalţi oameni în stradă „realitatea care a fost deformată” de Gabriela Firea.