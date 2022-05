Nicolae Ciucă, după condamnările în dosarul Colectiv: Nu pot să promit că rezolvăm un spital de arşi într-un an sau doi. Se înscrie în lipsa de realizări a ţării

„Decizia a fost luată astăzi de instanţă şi este o decizie care trebuie respectată, se execută şi nu se discută”, a declarat premierul într-o conferinţă de presă.

Fiind întrebat despre lipsa unui spital pentru marii arşi în România, premierul a răspuns că „faptul că astăzi nu avem un spital de mare arşi se înscrie, practic, în lipsa de realizări pe care ţara noastră o are, nu numai în spitalul de mari arşi ci şi în celelalte mari proiecte care noi am gândit că trebuie înfăptuite”, a explicat Ciucă, arătând că „sunt două elemente fundamentale, asumate de toată lumea, pentru dezvoltarea ţării, şi anume dezvoltarea sistemului de educaţie şi dezvoltarea sistemului sanitar.

„Până în acest moment, este cât se poate de uşor de realizat că nu am făcut paşi importanţi către acest obiectiv de realizare a spitalelor. Au fost promise la un moment dat şi 8 spitale, de la 8 au rămas 3, ele sunt demarate cu mulţi ani în urmă. Am discutat şi într-o şedinţă de Guvern anterioară, cred că săptămâna trecută, împreună cu domnul ministru Rafila, este obligatoriu, la nivelul Ministerului Sănătăţii să se înfiinţeze acea Agenţie de Dezvoltare a Infrastructurii Spitaliceşti, ANDIS şi consider că odată ce realizăm înfiinţarea acestei agenţii, să demareze şi construcţia de spitale”, a mai precizat Ciucă.

Premierul a mai explicat că nu poate să promită construcţia unui astfel de spital într-un an sau doi. „Faptul că nu avem un spital de arşi, într-adevăr, în acest moment, cazurile grave şi când avem un număr mare de persoane care au suferit sau suferă în urma unui astfel de accident, ei sunt trataţi în altă ţară. Nu pot să promit că rezolvăm un spital de arşi într-un an sau doi”, a mai declarat premierul.