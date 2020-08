Nicolae Bănicioiu atacă „Guvernul Pepsiglas”: Anisie n-are absolut niciun habar pe ce lume se află, iar Tătaru se luptă cu adversari imaginari

„Un guvern de Pepsiglas!....bâlbâielile sinistre ale miniştrilor României continuă într-un lanţ tragi-comic. Am văzut în ultima vreme strădaniile miniştrilor PNL de a mima implicarea în lupta contra pandemiei! Doamne, ce perle scot oamenii ...vedetele sunt Tătaru, Anisie şi Ştefan. Tătaru se luptă cu adversari imaginari, politicienii care nu respectă «regulile» dar niciodată n-are curaj să-i numească. În general, am văzut cu toţii că liberalii nu respectă regulile şi eventual bloggerii care au îndemnat oamenii să nu creadă în covid- are discurs de Sancho Panza - nicio idee în afara textelor scrise de consultanţi, i-au trebuit mai mult de 2 săptămâni să afle câte paturi de ATI avem”, a scris pe Facebook Nicolae Băniciou.