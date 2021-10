NATO, organizaţia cu cea mai mare încredere în rândul românilor. Încrederea în lideri şi ţări, în scădere

Astfel, dintre ţările şi organizaţiile enumerate, românii au cel mai ridicat nivel de încredere în NATO (47,1% faţă de 59,3% în iunie şi 49,4% în martie). 45,8% dintre români au încredere multă şi foarte multă în Germania (faţă de 49,2% în iunie şi 57,6% în martie) şi 42,5% în Uniunea Europeană (faţă de 55% în iunie şi 51,6% în martie). Dintre cei intervievaţi 40,3% declară că au încredere multă şi foarte în Statele Unite ale Americii (faţă de 47,8% în iunie şi 47,2% în martie). Încrederea în Rusia şi China se situează sub 20 de procente. 16,2% declară că au încredere în Rusia (faţă de 17,9% în iunie şi 16% în martie) şi 13,5% în China (faţă de 16,8% în iunie şi 19% în martie).

Sondajul de opinie ”Neîncrederea publică: Vest vs. Est, ascensiunea curentului naţionalist în era dezinformării şi fenomenului ştirilor false” – Ediţia a III-a – a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda think-tankului STRATEGIC Thinking Group în cadrul unui proiect de cercetare sprijinit de The German Marshall Fund of the United States – şi finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation prin True Story Project.