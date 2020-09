Murad, mesaj către Orban: Ori nu sunteţi informat, ori aveţi vreo intenţie rea. Nu sunt o persoană căreia să i se facă trei dosare în 30 de zile

Murad a precizat că nu este un om rău ca să i se facă trei dosare penale în 30 de zile şi a reamintit că Orban a fost în luna iulie la inaugurarea complexului său din Olimp, întrebându-l pe primul ministru de ce atunci a fost un investitor important, iar acum este o persoană care face lucruri penale.

Mohammad Murad a făcut, marţi seară, o transmisie pe pagina sa de Facebook în care a acuzat un poliţist că arfi făcut campanie electorală pentru primarul Cristian Radu, dar şi pe edil că i-ar fi obligat pe toţi angajaţii Primăriei Mangalai să îi facă campanie electorală.

“De o lună de zile Poliţia face campanie. Acel poliţist, Buzdugan sau nu mai ştiu cum îl cheamă exact, care invită alegătorii la cârciuma lui şi oferă fel de fel de produse pentru a-l vota pe domnul Cristian Radu. Toată lumea ştie că tot personalul angajat al Primăriei Mangalia a fost obligat să facă campanie lui Cristian Radu. Puteam să fac în fiecare zi zece dosare penale, dar nu îmi e caracterul şi nu asta e important”, a afirmat Murad.

El a mai afirmat că în Mangalia este un triunghi format din Cristian Radu, poliţie şi procurori.

“În Mangalia, cu acest triunghi care este Cristian Radu. pe o parte, în jos este Poliţia Mangalia, care de fapt nu este Poliţia Română este Poliţia Cristian Radu, cu totul, nu face nimic decât la comanda actualul primar şi al treilea este un număr de procurori implicaţi şi mână în mână cu poliţia şi cu Cristian Radu, care fac dosare în Mangalia pentru orice persoană care nu este supusă actualului primar. În Bucureşti se ştie de acest lucru, am auzit de la toţi mangalioţii această problemă. Nu este nouă pentru nimeni că în Mangalia se întâmplă acest lucru, nicio persoană nu poate face declaraţie împotriva actualului primar de frică. Este cunoscut acest lucru”, a explicat Mohammad Murad.

El a precizat că avea două variante, fie să facă pasul în spate, ori să meargă mai departe.

“Eu am aveam două variante: ori să fac pasul înainte, ştiind că este o mafie şi nu pot singur să lupt împotriva ei, ori mă duc mai departe din respect faţă de cei care cred în mine. De fel, nu prea mă dau înapoi, dar nici nu îmi place să văd atât de multe mizerii şi noroi. Am crezut că facem campanie, vorbim despre proiecte, despre viitorul oraşului, despre ce pot aduce în plus”, a transmis omul de afaceri.

Murad consideră că acest scandal nu este între el şi Cristian Radu, ci între el şi premierul Ludovic Orban.





“În 30 de ani am avut foarte puţine probleme cu legea, doar atunci când a fost o comandă şi o singură dată a fost. Acum în 30 de zile am avut mai mult decât în 30 de ani. E un semn de întrebare. Sunt convins că actualul scandal nu este între mine şi actualul primar, ci între mine şi actualul prim-ministru pe care îl respect cu tot ce face dânsul pentru că este primul ministru al României. L-am rugat frumos, i-am şi transmis şi public ce face actualul primar pentru că România nu are nevoie de asemenea persoane, Actualul primar a depăşit orice limită şi asta mă miră pe mine de ce oare nimeni nu sesizează. De ce lăsăm o persoană să distrugă un oraş întreg?”, a mai afirmat Mohammad Murad.





El crede că ori Ludovic Orban nu este informat despre situaţia de la Mangalia, ori are intenţii rele.





“Domnule prim-ministru, vă ştiu că sunteţi un om corect şi vă respect chiar dacă avem de multe ori opinii diferite. Ştiu că ori nu sunteţi informat, ori aveţi vreo intenţie rea. Nu sunt o persoană care să mi se facă trei dosare în 30 de zile. Şi dovada că nu sunt că v-aţi autoinvitat şi aţi venit la deschiderea acestui complex şi mi-aţi vorbit foarte frumos şi v-am mulţumit pentru acest sprijin. De ce atunci am fost acel important investitor şi un om de mare caracter, iar acum sunt acel care nu face decât lucruri penale? Cine s-a schimbat, eu sau dumneavoastră, domnule prim-ministru? Nu vă cer niciun sprijin, doar vă cer să fim într-o ţară liberă, corectă, democratică”, a mai declarat Murad pe pagina sa de socializare.





El a făcut un apel şi către ministrul de Interne pentru rezolvarea situaţiei de la Mangalia.





“Fac apel la domnul ministru de interne, care este un om respectat şi foarte respectuos, să intervină în Mangalia pentru că ce se întâmplă în Mangalia nu se întâmplă nicăieri în România. Am văzut cu ochii mei cum sunt oamenii şantajaţi, ce înseamnă imaginea ministerului de Interne, ce imagine au creat acele persoane. Dimineaţa poliţistul care l-a oprit pe colegul meu, căra oameni la secţii de vot. Şi în jumătate de oră s-a schimbat şi s-a prezentat să ne facă nouă probleme. Nu vă spun câte maşini a controlat şi cum ne-a urmărit ca în America de Sud. Vi se pare normal, domnule ministru?”, a mai transmis Murad.





El a candidat ca independent la Primăria Mangalia şi a pierdut alegerile în faţa primarului în funcţie, liberalul Cristian Radu.





Duminică după amiază o maşină aparţinând grupului de firme al lui Mohammad Murad a fost oprită în trafic de poliţiştii din Mangalia, iar în autoturism se aflau doi angajaţi ai omului de afaceri.