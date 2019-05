Moment penibil. Bogdan Chirieac s-a bucurat că a evadat Mazare. „Suntem alături de «el fugitivo». O altă palmă dată statului subteran“. Ştirea e falsă

„Radu Mazare nu se dezminte. Ca sa spun asa, suntem alaturi de ‘el fugitivo’, in cazul acesta. Este, pana la urma, o alta palma data statului subteran din Romania, tocmai din Madagascar. Si daca a mai furat domnul Mazare, cand era primar, evadarea asta il absolva de cea mai mare parte din vina. In Romania nimeni nu mai crede in condamnarile care se dau in justitie. Desi, cu siguranta, unii dintre ei sunt chiar vinovati si au facut enorm de mult rau acestei tari, totusi nimeni nu mai crede.

Si cand vad ca autorii dezastrului din Romania sunt bine mersi in libertate si nu pot fi atinsi nici macar cu o floare, lasati-ma macar sa nu ma intristez ca a evadat Mazare din puscaria din Madagascar. Sunt convins ca doamna Ana Birchall, zeita dreptatii cu mana pe palos, va sti sa il aduca inapoi in Rahova. Dar deocamndata lasati-ma sa nu fiu trist”, a spus Bogdan Chirieac la Romania TV.

Poliţia nu confrimă

Poliţia Română precizează, referitor la informaţiile privind evadarea lui Radu Mazăre, că nu s-a primit nicio informare oficială în acest sens. "În referire la aspectele apărute în spaţiul public, cu privire la evadarea persoanei urmărite internaţional Radu Ştefan Mazăre, facem precizarea că la nivelul Poliţiei Române nu s-a primit nicio informare oficială în acest sens", arată Poliţia Română.

RTV, fabrică de fakenews

În timpul protestelor din ianuarie 2017, generate de OUG 13, televiziunile au transmis minut cu minut ceea ce se întâmplă în Piaţa Victoriei. La România TV, prezentatoarea a transmis că manifestanţii au primit bani. Ba chiar şi câinii ar fi fost remuneraţi. „Există informaţii care zic că s-ar fi plătit 100 de lei de participant, copiii, tinerii, ceva mai puţin, 50 de lei şi pentru câini, 30 de lei. Sunt informaţii care apar de acolo”, a spus moderatoarea.

