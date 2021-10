Mizele Congresului USR PLUS: partidul va fi condus din Parlament sau de la Bruxelles. Cum are loc alegerea celor din Biroul Naţional

Numele grele propuse pentru Biroul Național

Lista „USR PLUS la Guvernare în 2024”, care îl are în frunte pe Dan Barna, propune pentru noua conducere a partidului nume cunoscute din vechiul USR: Cătălin Drulă (fost ministru al Transporturilor), Cristian Ghinea (fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene), Stelian Ion (fost ministru al Justiției), Lucian Stanciu Viziteu (primarul Bacăului), Octavian Berceanu (fost șef al Gărzii de Mediu), Ionuț Moșteanu (deputat) şi Cristian Seidler (deputat).Platforma „Uniți Reușim”, unde vârf de lance este Dacian Cioloș, are pe lista sa politicieni cunoscuți precum Anca Dragu (președinta Senatului), Vlad Voiculescu (șeful USR PLUS București), Dragoș Tudorache (eurodeputat), Ioana Mihăilă (fost ministru al Sănătății), Dragoș Pîslaru (eurdodeputat), Oana Țoiu (senatoare) şi Ramona Strugariu (eurodeputată). Pe lista „Împreună USR PLUS”, deşi considerată cu cele mai mici șanse să trimită oameni în noua conducere, sunt, totuși, nume cunoscute precum Allen Coliban (primarul Brașovului), Nicu Ștefănuță (europarlamentar), Mihai Polițeanu (deputat) şi Cătălin Teniță (deputat).