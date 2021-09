Mircea Geoană: Drumul parcurs din 11 septembrie 2001 a fost lung şi dificil, a implicat un cost imens, plătit cu sânge şi demnitate

Redăm câteva paragrafe publicate de politicianul român în ediţia online a Digi24

Eram Ministru de Externe şi am primit vestea tragediei în biroul meu din Aleea Alexandru. Amploarea unui astfel de eveniment nu poate fi decât copleşitoare: încercarea de a desluşi efectiv firul întâmplării, empatia cu cei pe care îi lăsasem doar cu un an în urmă la Washington, propria-mi experienţă emoţională a acelor locuri, probabilitatea ca cetăţeni români să se numere printre victime, precum şi incertitudinea implicaţiilor acestor evenimente chiar în inima SUA.





Dar cum orice criză are eroii săi, am văzut în acea zi solidaritatea în forma ei umană - de la personalul medical, pompieri şi poliţişti, până la cetăţeni de bună-credinţă care au făcut tot ce au putut pentru a-i ajuta cei afectaţi. Mai mult, atacul din 11 septembrie nu a fost doar asupra Statelor Unite, ci a fost un atac asupra tuturor. Unul care a generat victime provenind din toate colţurile Alianţei şi mult dincolo de aceasta. Patru cetăţeni români şi-au pierdut atunci viaţa. În termen de 24 de ore de la atacuri, însă, aliaţii NATO au invocat pentru prima dată articolul 5, clauza noastră de apărare reciprocă. Un început al solidarităţii în forma sa de acţiune politică, dincolo de cuvinte.





Din acel moment, forţele NATO alături de parteneri, inclusiv România, au luptat în Afganistan, împotriva terorismului, umăr la umăr. În 2001, Afganistan era un refugiu pentru teroriştii Al-Qaeda care au planificat şi au efectuat atacurile din 11 septembrie, precum şi multe altele din întreaga lume. Misiunea noastră, a aliaţilor, a fost să destructurăm reţeaua teroristă Al-Qaeda şi să prevenim perpetuarea surselor de teroare. Şi am reuşit. Din 11 septembrie 2001, nu au existat atacuri teroriste împotriva ţărilor noastre organizate din Afganistan. Mai mult de atât, comunitatea internaţională, sprijinită de forţele militare NATO, a contribuit la crearea condiţiilor care au permis afganilor să-şi îmbunătăţească viaţa. O nouă generaţie a crescut cu acces la educaţie, la procesul politic şi cu posibilităţi certe de conectare la restul lumii. (...)

La douăzeci de ani de la momentul evocat, când misiunea noastră în Afganistan s-a încheiat, nu trebuie să uităm ce am realizat împreună.

Criza recent declanşată de retragerea NATO şi a comunităţii internaţionale din Afganistan nu va fi ultima pentru care America de Nord şi Europa trebuie să acţioneze împreună prin NATO. Ameninţările, de fapt, proliferează şi se diversifică. Am văzut acest lucru pe 11 septembrie şi în multe alte atacuri teroriste de atunci. Am constat-o şi în Irak şi Siria, când ISIS a preluat controlul asupra unei mari suprafeţe de teritoriu pentru a stabili un regim terorist extraordinar de brutal. Doar prin intervenţia NATO şi a partenerilor noştri, care desfăşoară forţe militare, am reuşit să eliberăm teritoriul controlat de grupările teroriste.

(...) Drumul parcurs din 11 septembrie 2001 a fost unul lung şi dificil, care a implicat un cost imens, plătit cu sânge şi demnitate. Astăzi, aducem un omagiu celor peste un milion de militari şi civili din America de Nord, Europa şi multe alte ţări partenere, care au slujit în teatrele de război în ultimele două decenii.