Miron Mitrea, mesaj către PNL: În niciun caz nu blocaţi sau întârziaţi legi bune şi necesare, doar pentru că nu sunt ale voastre. Nu fiţi iresponsabili!

”Suntem in plina epidemie. Toti suntem cu ochii pe politiceni. Asteptam cu sufletul la gura masurile de sprijin. Sociale, financiare, economice. Speram ca in aceasta criza, cea mai grea prin care trece generatia noastra, politicienii sa uite de razboaiele inutile si sa conlucreze pentru Romania si romani. IN NICIUN CAZ nu ne asteptam sa asistam la circ politic ca in ultimii ani. Toata lumea face apel la populatie sa fie solidara, disciplinata si responsabila. Mai ales politicenii fac apel. Ar rezulta de aici ca ei, politicenii, sunt solidari si responsabili. Oare?

De la inceputul crizei guvernul treneaza masurile necesare. Suntem mult in urma tarilor din jur. Bulgaria, Serbia si mai ales Ungaria, au adoptat planuri consistente de sprijin social, financiar si economic. Noi, doar doua. Guvernul a reglat problema somajului tehnic prin ordonantele 30/2020 si 32/2020. Satisfacator. Tot Guvernul s-a facut ca regleaza si problema suspendarii rambursarii creditelor pe perioada situatiei de urgenta. S-a facut, pentru ca ordonanta 37/2020 este mai degraba un sprijin pentru banci, decat pentru cei cu imprumuturi. Cu exceptia creditelor ipotecare. Aici e bine. Pentru creditele ipotecare nu s-a introdus dobanda la dobanda. Atat. Nimic despre suspendarea chiriilor, nimic despre amanarea la plata sau scutirea platii contributiilor de asigurari sociale, nimic despre linii de credit pentru agentii economici, nimic despre proiecte majore care sa absoarba forta de munca de pe piata. Nimic.

Ca sa fiu corect, Vela, Arafat si echipele lor lucreaza. Putin de reprosat. Mult de apreciat. Si sistemul medical se lupta. De multe ori cu mainile goale. Cu riscuri personale mari. Jos palaria!

In ecuatie a intrat saptamana trecuta si Parlamentul. Parea ca nu mai exista. Ca s-a autodizolvat. Ei bine, nu. A adoptat trei legi necesare in acest moment. Si mai are cateva. Doua sunt in domenii deja reglementate de Guvern prin ordonante de urgenta. Prima reglementeaza somajul tehnic. Este in mod evident mai avantajoasa pentru cei afectati, decat ordonanta guvernului. A doua se refera la amanarea la plata a contributiilor de asigurari sociale. Foarte buna. Eu as fi propus anularea pentru perioada starii de urgenta. Dar e bine si asa. O gura de oxigen pentru actorii economici. A treia reglementeaza suspendarea la plata a ratelor la banci. Nu poate fi comparata cu ordonanta Guvernului in domeniu. Legea trecuta prin Parlament este in favoarea romanilor cu credite. Este incurajant ca Parlamentul, dominat de opozitie, adopta legi atat de necesare. Trebuie sa continue. Mai sunt multe de facut.

Surpriza a aparut la sfarsitul saptamanii trecute. Voci din PNL, au anuntat ca vor ataca la Curtea Constitutionala legile adoptate de Parlament. Trebuie sa spun ca nu l-am auzit pe Ludovic Orban sau alt lider de frunte. Dar voci au fost. Dintre parlamentari. Oameni buni, ati inebunit? Lucrati la proiecte de legi! Faceti ceva constructiv! Lasati naibii competitia politica. Nu foloseste nimanui. In primul rand voua nu va foloseste. Da, a reusit Marcel Ciolacu sa mobilizeze partidele din opozitie si sa adopte trei legi necesare. Si bine a facut. Si sper ca o va mai face, pentru ca mai sunt multe de reglementat. Faceti si voi la fel. Daca Guvernul e prins in administrarea zilnica a luptei impotriva epidemiei, puneti mana si scrieti legi . De aceea sunteti parlamentari. Faceti legi bune pentru tara asta in momentul greu prin care trecem.

IN NICIUN CAZ nu blocati sau intarziati legi bune si necesare, doar pentru ca nu sunt ale voastre. NU fiti iresponsabili. Lasati luptele politicianiste. Negociati cu opozitia pachetele de legi de care tara are nevoie. Fiti responsabili. Nu aveti majoritate in Parlament. Mai mult, PSD, ALDE, UDMR, etc. , au pus guvernul in scaune. Depindeti de ei. Colaborati. Negociati. Legiferati. Nu blocati. IN NICIUN CAZ! Nu blocati!”, a scris Miron Mtrea pe blog.