Ministrul Bogdan Aurescu s-a întâlnit cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo

Potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), ministrul Bogdan Ayrescu a avut, miercuri, o întrevedere cu secretarul de stat american, Michael R. Pompeo„Cu această ocazie, şeful diplomaţiei române a reiterat determinarea Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, a Premierului Ludovic Orban şi a Guvernului României, precum şi a sa personală de a dezvolta şi aprofunda Parteneriatul Strategic bilateral şi de a imprima un plus de eficienţă cooperării sectoriale cu SUA. Cei doi înalţi demnitari au evocat, în acest context, Declaraţia Comună a Preşedinţilor României şi SUA, din 20 august 2019, adoptată cu ocazia vizitei la Washington a Preşedintelui Klaus Iohannis, fiind reiterat interesul ambelor părţi pentru înregistrarea de progrese concrete în toate domeniile Parteneriatului Strategic, inclusiv în materie de apărare, securitate energetică şi cibernetică, cooperare economică şi investiţii”, a transmis MAE.âSursa citată a precizat că ministrul român al afacerilor externe a adresat mulţumiri omologului american pentru sprijinul constant al SUA pentru consolidarea posturii NATO de apărare şi descurajare pe flancul estic şi a argumentat necesitatea creşterii prezenţei militare americane în România, în contextul volatil de securitate din regiunea Mării Negre.Totodată, a reiterat angajamentul ferm al noului Guvern de la Bucureşti pentru partajarea echitabilă a responsabilităţilor, confirmând continuarea alocării a 2% din PIB pentru apărare şi participarea României la misiuni militare externe, aspect apreciat in mod deosebit de Secretarul de stat Pompeo.Ministrul Bogdan Aurescu a dat asigurări cu privire la prioritatea acordată de noul Guvern operaţionalizării celor două memorandumuri de înţelegere semnate recent de România şi SUA, în materie de cooperare în domeniul nuclear civil şi infrastructură 5G.„Cei doi înalţi oficiali au trecut în revistă agenda reuniunii ministeriale NATO şi au evidenţiat importanţa avansării procesului de adaptare a Alianţei, în pas cu evoluţiile din contextul de securitate din spaţiul euro-atlantic. În acest context, ministrul român a subliniat importanţa implementării pachetului privind Marea Neagră, adoptat de miniştrii de externe aliaţi în luna aprilie a acestui an, la Washington. În acest cadru, a menţionat importanţa creşterii participării aliate la Brigada Multinaţionala din România, precum şi sporirea prezentei navale aliate în Marea Neagră, respectiv a patrulărilor aeriene”, a mai transmis MAE.Ministrul român de externe a făcut, de asemenea, o prezentare sintetică a situaţiei politice din Republica Moldova şi a subliniat importanţa dosarului transnistrean pentru securitatea României şi a NATO.Nu in ultimul rând, Bogdan Aurescu a argumentat în favoarea accederii României, partener strategic şi aliat dedicat al SUA, în programul Visa Waiver.Ministrul Aurescu i-a adresat omologului american invitaţia de a efectua o vizită în România, invitaţie primită cu deschidere de acesta.