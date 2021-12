Ministerul Familiei va avea o Direcţie pentru Locuire şi va prelua taberele, casele de cultură ale studenţilor şi toate bazele cultural-sportive studenţeşti

Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, Gabriela Firea spune că anul 2022 este anul tinerilor, Anul European al Tineretului.





”Trebuie să-l facem să conteze! Este mai mult decât un obiectiv politic, este o abordare pornită din credinţa fermă că tinerii sunt cei care pot mişca lucrurile în direcţia cea bună”, a transmis Firea, printr-un comunicat oficial.





Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse a anunţat, la întâlnirea cu mai multe organizaţii naţionale de studenţi şi tineret, că, în cadrul ministerului pe care îl conduce, va exista o Direcţie Generală pentru Politici de Tineret si pentru Locuire, absolut necesară pentru identificarea de soluţii într-o chestiune presantă pentru multe categorii de tineri.





“Ştim că una dintre principalele probleme cu care se confruntă tinerii este cea a locuinţei, de aceea intenţionăm să construim parteneriate cu băncile şi să susţinem dezvoltarea unor programe de creditare pentru cumpărarea de locuinţe, ne gândim la acordarea de sprijin financiar pentru reabilitarea locuinţelor pentru familiile tinere”, a explicat Gabriela Firea.





Pe lista proiectelor prioritare pentru anul viitor vor fi digitalizarea şi investiţiile în infrastructură, dar şi Programul Operaţional Educaţie şi Ocupare (POEO), în cadrul căruia va fi dezvoltat, printre altele, Registrul Unic Naţional pentru Tineret.





De asemenea, Gabriela Firea a precizat că trebuie definitivată de urgenţă Legea Tineretului, un proiect blocat în Parlament de trei ani. Mai mult, vor fi stabilite priorităţile pentru următorii cinci ani în acest domeniu şi vor fi reunite într-o Strategie Naţională pentru Tineret.





“După cum ştiţi, există marea problemă a clarificării situaţiei juridice a patrimoniului din domeniul tineretului. De multe ori nu se poate investi pentru că nu se ştie cine administrează imobilele. Vom căuta soluţii pentru gestionarea corectă a patrimoniului”, a completat Gabriela Firea.





Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse va dezvolta programe concrete pentru tineri, cum ar fi: granturi pentru cumpărarea de locuinţe, aparatură electronică pentru tele-muncă, facilităţi fiscale, construirea de creşe şi grădiniţe, continuarea programelor de finanţare pentru start-up-uri, facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educaţie de calitate. La nivelul ministerului se intenţionează şi elaborarea unei legi a taberelor, care să reglementeze organizarea, monitorizarea şi controlul pentru acest tip de activităţi. În plus, la nivelul fiecărui judeţ se va insista pe dezvoltarea infrastructurii în domeniul tineretului, prin folosirea fondurilor europene şi din bugetul de stat: centre de tineret fixe şi mobile, centre de agrement sau alte spaţii dedicate tinerilor.





Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse a dat asigurări că vor fi preluate, de la Ministerul Tineretului, toate posturile si persoanele care au atribuţii pentru acest domeniu, inclusiv pe cei implicaţi în gestionarea fondurilor europene. De asemenea, toate casele de cultură ale studenţilor şi toate bazele cultural-sportive studenţeşti, inclusiv Complexul Tei, vor fi preluate de la Ministerul Sportului. “Nu punem în pericol niciun proiect existent, indiferent de sursa de finanţare. Le vom prelua pe toate în integralitate şi le vom duce până la capăt. Ne dorim să dezvoltăm chiar mai multe, pentru a îmbunătăţi bazele de agrement”, a adăugat Gabriela Firea.





Ministrul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse le-a vorbit tinerilor despre importanţa unui astfel de minister pentru identificarea şi derularea programelor şi politicilor publice ţintite, care să-i vizeze şi să-i susţină în mod real. “Niciodată România nu a avut un minister care să aducă laolaltă politicile pentru tineri şi familii, sub aceeaşi umbrelă. Niciodată gândirea acestor decizii nu a fost la comun şi consider că aşa trebuie să fie. Ştiţi bine că sunt mamă de tineri, am doi băieţi şcolari şi unul care este la început de drum în viaţă! Pentru mine nu este doar o vorbă sau o zicală, ci cred cu tărie că, fără a investi în tineri, nu vom avea viitor”, a mai spus Gabriela Firea.