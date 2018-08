Mihai Fifor comentează declaraţiile oficialilor despre Deveselu: Sunt simpatice, asta e tot ce pot să afirm. La Deveselu nu sunt rachete balistice

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a vorbit joi despre comentariile oficialilor pe tema Deveselu, numindu-le „simpatice”. Acesta şi-a exprimat nemulţumirea faţă de „sarabanda a interpretărilor” care s-a iscat de la o „neînţeleregere”.

„Cred că, atunci când vorbim despre modul în care se manifestă Federaţia Rusă, nu mai încape niciun fel de dubiu. În ceea ce priveşte declaraţiile unor oficiali, am urmărit şi eu ieri - sunt simpatice - asta e tot ce pot să afirm, important este următorul lucru: că dacă de la o neînţelegere a unei exprimări pe care eu am avut-o într-o emisiune, în urmă cu două seri (...) s-a ajuns la o sarabandă a interpretărilor care mai de care mai interesante, dar eu vreau să subliniez un lucru cât se poate de clar şi de ferm: România, şi subliniez, România, la baza de la Deveselu, nu are rachete balistice şi eu cred că e momentul să încheiem cu aceste speculaţii pentru că nu sunt lucruri care ar trebui duse în zona dialogului politic", a declarat Fifor.

Ambasada Rusiei a reacţionat, joi, faţă de afirmaţiile „inadecvate” ale ministrului Apărării, Mihai Fifor, spunând că urmăreşte cu oarecare surprindere agitaţia generată de aceste declaraţii. Ambasada susţine că, în ceea ce priveşte caracterul lansatoarelor şi rachetelor din România, nu a auzit „nimic nou”.

„Pe problema caracterului lansatoarelor desfăşurate pe pământul românesc şi a rachetelor care sunt destinate pentru ele, nu am auzit nimic nou. Spre regretul nostru profund, din păcate, la Bucureşti în continuare se preferă urmărirea unei "politici ale struţului", închizând ochii la principala, în această privinţă, circumstanţă. Şi anume: prezenţa sistemelor antirachetă americane în România, în contextul sistemului „global“ de apărare antirachetă de-a lungul perimetrului frontierelor Federaţiei Ruse, nu doar că încalcă stabilitatea strategică la nivel planetar, care, de mai mult de o jumătate de secol, se bazează pe paritatea aproximativă a potenţialului de descurajare nucleară. Acest sistem reprezintă şi o potenţială ameninţare pentru securitatea naţională a Rusiei, atât din cauza poziţiei sale geografice, precum şi în legătură cu retragerea unilaterală în 2001, a SUA din Tratatul ABM, împotriva rachetelor balistice, încheiat cu URSS încă în 1972", afirmă Ambasada Rusiei.

Reprezentanţa diplomatică la Bucureşti aminteşte o declaraţie din 2016 a preşedintelui rus Vladimir Putin despre scutul anti-rachetă de la Deveselu: "Pe lansatoare pot fi instalate complexele de atac. Nu este deloc dificil ca o rachetă să fie înlocuită cu alta. Este suficient doar să schimbaţi software-ul. Nici românii nu vor observa acest lucru. Dacă, ieri, unele părţi din teritoriul României nu ştiau ce înseamnă să fii sub bătaia focului, astăzi va trebui ca noi să întreprindem anumite acţiuni care să ne asigure securitatea. Ca un răspuns. Noi nu facem nici un fel de prim pas".

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a susţinut marţi seară la Antena 3 că baza militară de la Deveselu are rachete balistice de care preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu “o să fie extrem de încântat”.

„Evident că niciodată preşedintele Putin nu o să fie extrem de încântat de faptul că în România se dezvoltă capabilităţi militare foarte serioase. Cum ar putea să fie vreodată preşedintele Putin încântat de faptul că în România avem baza militară de la Deveselu, cu rachetele balistice, cum ar putea vreodată preşedintele Putin să fie încântat că avem baza de la Mihail Kogălniceanu populată cu militari americani şi noi insistăm în continuare faţă de SUA în parteneriatul strategic să asigurăm permaneţa militarilor americani pe teritoriul românesc?”, a spus Mihai Fifor.