Teodor Meleşcanu, despre susţinerea candidaturii lui Diaconu de către ALDE: Nimeni nu ştie cum s-a ajuns aici. Am aflat întâmplător şi am făcut ochii mari

„Nimeni nu ştie cum s-a ajuns aici (n.red. despre susţinerea lui Mircea Diaconu) şi nimeni nu a discutat în forumurile ALDE. Eu sunt vicepreşedinte al ALDE şi am aflat întâmplător, dintr-o discuţie care nu mi-era adresată mie. Şi am făcut ochii mari“, a declarat acesta la Digi24.

Mai mult, fostul ministru a precizat că ALDE nu poate fugi de guvernare şi că trebuie să îşi asume faptul că a guvernat împreună cu PSD timp de doi ani şi jumătate.

„N-am avut nicio explicaţie (n.red. de la Tăriceanu despre canditatura lui Diaconu). Eu l-am întrebat dacă cineva i-a cerut să se retragă. Mi-a spus că nimeni şi că a considerat să facă acest gest după ieşirea de la guvernare. Dar ieşirea de la guvernare e o himeră, am făcut parte 2 ani şi jumătate din acest guvern, trebuie să ne asumăm şi lucrurile bune şi mai puţin bune. E foarte dificil ca cineva să dea cu pietre în geamurile pe care tot el le-a pus“, a continuat acesta, potrivit G4Media.

De asemenea, Meleşcanu a afirmat că nu el a venit cu ideea de a candida la şefia Senatului, ci PSD i-a propus.

„Nu eu am propus să candidez la Senat. PSD mi-a propus asta, eu am acceptat, dacă mâine nu îmi mai susţin candidatura, nu e nicio problemă. Eu sunt în politică de ceva timp şi n-am înjurat pe nimeni, am încercat să găsesc soluţii tot timp, nu am adversari.“





