Marcel Boloş: Prioritatea imediată pentru România este creşterea absorbţiei fondurilor europene din actualul exerciţiu bugetar

Ministrul a explicat într-o postare pe Facebook că a discutat despre acest obiectiv, anunţând că Guvernul pregăteşte măsuri concrete, alături de „europarlamentarii ce reprezintă întreg spectrul politic din România”.

Potrivit ministrului, „au fost discuţii foarte constructive, în cadrul cărora am dezbătut pe larg stadiul pregătirii cererii de plată aferente PNRR, cu accent pe parteneriatul şi elementele de sprijin de care avem nevoie din partea structurilor UE”. Boloş a explicat că, în opinia sa, întreaga activitate a liderilor politici „trebuie să se concentreze în acest moment pe utilizarea cât mai eficientă a banilor europeni pe care îi avem la dispoziţie”. „Este un proces în care nu ne permitem să facem paşi greşiţi”, susţine Marcel Boloş.

„Astăzi, agenda mea de la Bruxelles continuă cu două întâlniri de la care am mari aşteptări, cu Céline Gauer, Director-General - Head of the Recovery and Resilience Task Force, şi cu Elisa Ferreira, comisarul pentru politică regională”, a mai informat ministrul.