Ludovic Orban a schimbat foaia cu Iohannis. Ce ţinte politice are preşedintele PNL

Liderul PNL Ludovic Orban, în ciuda faptului că a demisionat de la Palatul Victoria, rămâne în continuare un pol de putere. Preşedintele Klaus Iohannis şi-ar fi dorit ca generalul Nicolae Ciucă să formeze noul Executiv, însă liderul PNL a blocat mutarea. Ludovic Orban a discutat cu mai mulţi lideri importanţi din teritoriu şi, împreună, au ajuns la concluzia că PNL trebuie să impună un om de partid în fruntea Guvernului, nu un om al Armatei, conectat doar la Palatul Cotroceni, susţin surse politice pentru „Adevărul”. Nicolae Ciucă a fost ales senator PNL în Dolj, însă a ajuns pe listele electorale sprijinit tot de şeful statului. Încă e un corp străin pentru liberali. Prin urmare, Ludovic Orban i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis că partidul nu-l vrea pe Ciucă premier. În final, cei doi lideri au agreat ca Florin Cîţu să formeze Executivul, fiind o propunere acceptată atât de USR PLUS, cât şi de UDMR, partenerii liberalilor la guvernare. Florin Cîţu are o relaţie bună şi cu baronimea PNL: ca ministru de Finanţe a alocat fonduri pentru PNDL, puşculiţa cu bani publici pentru primari şi preşedinţii de Consilii Judeţene.

În plus, Florin Cîţu mai are un avantaj major în contextul luptei pentru putere: nu e interesat de şefia partidului. Deocamdată. „Cîţu e ca Elveţia. Neutru. Are o relaţie bună şi cu Iohannis, şi cu Orban”, l-a caracterizat unul dintre apropiaţii săi. Ministrul de Finanţe e interesat în primul rând de guvernare şi de situaţia economică a ţării, nu râvneşte la şefia PNL. Aşa se explică şi sprijinul primit din partea lui Orban, care vrea să rămână în continuare preşedinte PNL şi să controleze din umbră activitatea Guvernului. Practic, PNL va intra în era Dragnea: premierul nu va fi şi preşedintele partidului de guvernare. Există însă o diferenţă majoră: Ludovic Orban, spre deosebire de Liviu Dragnea, nu are nevoie de o ordonanţă de urgenţă care să-l salveze de puşcărie, prin urmare presiunea partidului pe guvern nu va fi la fel de mare.

Potrivit surselor citate, Ludovic Orban intenţionează să convoace rapid un congres extraordinar al partidului, care să-l reconfirme în fruntea PNL. În acest moment, majoritatea liderilor din ţară sunt de partea sa, dar nu sunt excluse nici surprizele. „Va conta şi implicarea preşedintelui Iohannis. Dacă Iohannis îl susţine pe Cîţu pentru şefia partidului, atunci disputa va fi pe muchie de cuţit. Dar cred că Iohannis vrea linişte”, anticipează unul dintre liderii PNL. În paralel, liderul PNL va obţine şi şefia Camerei Deputaţilor pentru a conduce activitatea parlamentară a noii majorităţi de dreapta. Surse din conducerea PSD susţin că Ludovic Orban încă mai speră că ar putea reveni, la un moment dat, în funcţia de prim-ministru.

În concluzie, Ludovic Orban va conduce la vedere partidul şi Parlamentul, iar din umbră Guvernul, unde şi preşedintele Klaus Iohannis va avea influenţă directă asupra unor miniştri. Premierul Florin Cîţu va gestiona, în primă fază, criza financiară şi sanitară. O guvernare cu rezultate bune i-ar putea accelera ambiţiile politice, în schimb, erodarea guvernării l-ar putea transforma în premier de sacrificiu, exact pe modelul Ludovic Orban.

Ministere nenegociabile

Negocierile formale între cele trei partide care să formeze coaliţia de guvernare – PNL, USR-PLUS şi UDMR – încep sâmbătă, însă liberalii au deja unele decizii de neclintit în ceea ce priveşte ministerele pe care le vor pentru partid. Liderii PNL sunt decişi să permită cedarea a doua ministere importante pentru partid şi guvernare: Dezvoltarea şi Finanţele. „Sunt ministere-cheie pentru cineva care vrea coerenţă la guvernare. Nu dăm Dezvoltarea unui partid care nu e obişnuit să gestioneze situaţia cu mii de primari. Şi Finanţele trebuie să rămână la noi şi să alegem un om care să colaboreze foarte bine cu premierul”, au declarat surse din conducerea PNL pentru „Adevărul”.

Un al treilea pe care liberalii l-ar vrea pentru ei, dar depinde de evoluţia negocierilor, este Ministerul Transporturilor. Mai mult, ca să se asigure că atât PNL, cât şi USR-PLUS bat palma, liberalii ar fi dispuşi să împartă în două Ministerul Economiei, Energiei şi pentru Mediul de Afaceri, astfel încât Energia să rămână la PNL, iar cealaltă parte la USR-PLUS. Ar fi una dintre concesii, în condiţiile în care liberalii nu vor să îl lase pe Virgil Popescu fără minister, unul dintre politicienii care au o relaţie foarte bună peste ocean, dovadă fiind uşile deschise acestuia când a fost la Washington şi proiectele semnate cu partenerii americani. De asemenea, ministere ca Apărarea şi Externele vor fi revendicate de liberali pentru oamenii preşedintelui Klaus Iohannis. În rest, împărţirea depinde de modul cum vor decurge negocierile din weekend.