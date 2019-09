Ludovic Orban: Luni sau marţi depunem moţiunea de cenzură

Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a spus din nou, miercuri seară, la Digi 24, că s-au adunat 237 de semnături pentru susţinerea moţiunii de cenzură şi că mai sunt discuţii cu alţi parlamentari.

”Astăzi am reuşit să strângem 237 de semnături, patru peste numărul de voturi necesar pentru reuşita moţiunii de cenzură. Peste acest prag continuăm discuţiile cu alţi zece parlamentari independenţi sau ai minorităţilor naţionale pentru a mări acest număr astfel încât să fim siguri că punem punct acest guvern. Nu am vorbit chiar cu toţi individual, dar am vorbit cu mulţi dintre ei şi am încredere că cine a semnat va vota moţiunea de cenzură şi că nu e posibil ca vreunul dintre parlamentarii implicaţi în acest demers să semneze şi după aia să nu voteze”, a declarat Orban.

Preşedintele PNL spune că este încrezător în reuşita moţiunii, mai ales că nimeni nu credea că parlamentarii din opoziţie se vor ”coagula”.

”Sun încrezător în reuşita acestei moţiuni de cenzură şi pe de altă parte vă readuc aminte că am anunţat la începutul sesiunii parlamentare că avem un calendar de negocieri, că ne-am stabilit ca obiectiv să strângem 232 de semnături ca o garanţie pentru reuşita moţiunii. Aproape nimeni nu a crezut că avem această capacitate de a coagula practic aproape toţi parlamentarii aflaţi în opoziţie şi iată că astăzi există 237 de parlamentari care au semnat pentru moţiunea de cenzură”, a declarat liberalul.

Ludovic Orban a mai precizat că luni sau marţi va fi depusă moţiunea de cenzură în Parlament.

”Depunerea moţiunii de cenzură va fi la începutul săptămânii viitoare, luni sau marţi, nu pot să vă spun cu precizie pentru că este o decizie pe care trebuie să o luăm toţi liderii care susţinem acest demers. Oricum, va fi luni sau marţi, încă nu am stabilit cu precizie data pentru că încercăm să calculăm calendarul astfel încât să diminuăm la maxim posibilitatea PSD să facă o planificare care să dezavantajeze moţiunea”, a declarat Orba

