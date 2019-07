Ludovic Orban: Discuţiile cu preşedintele Iohannis au vizat teme de politică internă şi europeană

„Am avut discuţii pe teme de politică internă, pe teme de politică europeană şi de asemenea, am avut, să spun, un început de discuţie privitor la campania pentru alegerile prezidenţiale, în care ştiţi foarte bine că, Partidul Naţional Liberal susţine candidatura preşedintelui Iohannis şi avem obiectivul de a câştiga alegerile prezidenţiale. În ceea ce priveşte temele de politică internă, am discutat legat de proiectul de revizuire a Constituţiei, care a fost înaintat în cadrul parteneriatului iniţiat de preşedintele României, pentru consolidarea parcursului european, proiectul de revizuire a Constituţiei pentru transpunerea în Constituţie a voinţei exprimate de cetăţeni pe data de 26 mai. De asemenea, am avut discuţii legate de evoluţia privitoare la legile electorale şi, în mod evident, am apreciat că până la urmă am reuşit, cu o presiune destul de mare din partea preşedintelui, să adoptăm nişte modificări care să permită exercitarea efectivă a dreptului de vot, mai ales în diasporă. De asemenea, am mai discutat chestiuni legate de raportul GRECO şi de alte teme de politică internă”, a declarat preşedintele PNL după întâlnire.

Ludovic Orban a susţinut că preşedintele Iohannis, care e susţinut de PNL, va câştiga alegerile prezidenţiale.



Întrebat ce le-a cerut preşedintele liberalilor pentru câştigarea alegerilor, Orban a răspuns: „Mobilizare, seriozitate, susţinerea evidentă a tuturor mesajelor preşedintelui, lucrurile normale şi fireşti, care sunt în campanie”.



Liderul PNL a spus că, dacă alegerile prezidenţiale au fost stabilite pentru 10 noiembrie, atunci campania de strângere de semnături pentru prezidenţiale va începe în jurul datei de 10 august, până în prima zi a acestei luni urmând a fi definitivate şi echipele de campanie.



„Întreg Partidul Naţional Liberal este pregătit să se bată cu toate forţele pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale, iar relaţia cu preşedintele României este o relaţie foarte serioasă, foarte stabilă, care se bizuie pe un parteneriat trainic, pentru binele României”, a mai declarat Ludovic Orban.



Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit marţi după-amiază cu liderii liberali, pentru discuţii pe tema strategiei pentru perioada următoare.

