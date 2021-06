Ludovic Orban îl contrazice pe Robu: „Asocierea PNL cu USR PLUS este singura formulă bună pentru România”

„Am condus negocierile din partea PNL, prima oară la alegerile locale, în special la Bucureşti, unde am reuşit să câştigăm alegerile. Este o relaţie care suferă o permanentă îmbunătăţire. Întotdeuna intr-o coaliţie trebuie asigurată o coeziune a comunicării şi mai ales o coeziune în funcţionare a coaliţiei. Am avut momente grele prin care am trecut, dar asta e singura formulă bună pentru România”, a declarat Ludovic Orban.

Fostul primar al municipiului Timişoara şi fost lider al PNL Timiş Nicolae Robu a prezentat o listă cu numele care, în opinia sa, ar putea conduce Partidul Naţional Liberal. Robu a precizat că este obligatorie condiţia, pentru noul preşedinte al PNL, de debarasare de „aliatul toxic USR”.

„Iată condiţia pe care eu, personal, o consider obligatorie: debarasarea PNL de aliatul toxic USR! Scurt şi clar! A fost o greşeală asocierea PNL cu socialiştii, cu PSD, în 2011, este cel puţin la fel de nocivă asocierea de-acum, cu neomarxiştii, cu USR+PLUS. Acest curent, neomarxismul, este străin de interesele României, iar exponenţii lui, ajunşi în diverse funcţii, printr-o manipulare fără precedent a oamenilor de bună credinţă, aspiranţi legitimi la un mai bine pentru comunităţile / ţara lor – dacă părea posibil, de ce nu? – sau prin negocieri de-o obrăznicie iarăşi nemaiîntâlnită sunt de o incompetenţă şi rea credinţă catastrofale! PNL n-are ce căuta alături de asemenea oameni şi de un asemenea curent!”, a scris Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook.