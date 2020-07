VIDEO Ludovic Orban: Suntem într-un moment de cumpănă. Guvernul nu doreşte să reinstituie nicio restricţie

Premierul Ludovic Orban:

Am simţit că e obligaţia mea să fac această declaraţie. Astăzi am înregistrat cel mai mare număr de persoane diagnosticate cu Covid 19: 555 de cetăţeni. În urma diagnosticării au fost declaraţi pozitivi. În ultimele 4 săptămâni am înregistrat o creştere a numărului de cazuri. deşi, spre deosebire de alte ţări, Guvernul a avut o abordare a măsurilor de relaxare graduală,c u etape de ridicare a restricţiilor, odată cu deschiderea ctivităţilor aflate sub restricţie, ca urmare a creşterii interacţiunii, am asistat la o creştere a numărului de cazuri.

Cauza principală e nerespectarea regulilor de protecţie sanitară: portul măştii, păstrarea distanţei fizice, evitarea contractului apropiat, nespălarea mâinilor şi alte reguli instituite.

Suntem într-un moment de cumpănă. Există riscul creşterii numărului în cotninuare. Guvernul e la datorie şi s eimplică în lupta anti-Covid. De fiecare dată am luat măsurile pentru apărarea vieţilor românilor.

Am pus pe masă soluţii şi am cerut adoptarea soluţiilor şi am asigurat implementarea lor. Azi transmit un mesaj de încredere că Parlamentul înţelege situaţia în care suntem şi va adopta legea de care avem nvoie. Adică posibilitatea de instituire a carantinei, a izolării la domiciliu.

Sunt lucruri fundamentale de care avem nevoie pentru a fi eficienţi în lupt aîmpotriva pandemiei. vreau să transmit un mesaj: doar Guvernul, doar autorităţile, nu pot să asigure stăvilirea epidemiei. Avem nevoie de implicarea tuturor celorlalte instituţii. Avm nevoie de un comportament responsabil din partea tuturor celorlalţi lideri politici.

Avem nevoie de sprijinul companiilor pentru că ele sunt responsabile de regulile de protecţie sanitară. Avem nevoie de fiecare cetăţean român să fie alături de noi în bătălia contra unei epidemii fără precedent care poate în pericol orice cetăţean român. de la începutul epidemiei, autorităţile au făcut eforturi fără precedent. Ar fi păcat de efortul nostru, al tuturor, dacă solidaritatea şi responsabilitatea faţă de societate nu revin în comportamentul comun. Din păcate ne-am confruntat în ultimele luni cu campanii organizate care au avut ca scop să detrmine românii să nu creadă în virus.

Numărul celor care nu respectă regulile a crescut. Cei care au căzut în capcana propagandei pun în pericol întreaga societate, dezvoltarea economică şi locurile d emuncă ale românilor. Guvernul nu doreşte să reinstituie nicio restricţie.

Guvernul nu doreşte să ia vreo măsură care să afecteze economia. Şi aşa economia a fost afectată grav de epidemie. Dimpotrivă, am pus la punct un plan economic. Obiectivul nostru e să apărăm companiile, să apărăm nivelul de viaţă al românilor, să luptăm împotriva şomajului.

Nu ne dorim să luăm nicio măsură negativă. Pe de altă parte, spun clar că dacă e nevoie vom lua orice măsură se va impune pentru că punem pe primul plan sănătatea şi viaţa românilor.

Închei prin a transmite un mesaj: virusul nu iartă pe nimeni, nici pe cei care nu cred. dacă cineva ignoră regulile, neglijează şi se expune îmbolnăvirii, când se îmbolnăveşte îi pune în pericol şi pe cei dragi. Virusul îl transmiţi către oamenii cu care intri cel mai în contact. dacă nu credeţi în virus, să vă pese de fratele fvs, de mama dvs, de copilul dvs, de colegii dvs. Doar împreună, solidari, respectând reguli simple putem readuce lucrurile la normal. Am încredere că fiecare român va înţelege momentul de cumpănă.