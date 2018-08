Liviu Pop: Iohannis a condus o organizaţie care este „continuator“ al unui grup nazist. Am citit pe net

„Grupul Etnic German a fost organizaţie nazistă condamnată pentru crime de război. Dacă Forumul German nu e continuatorul Grupului Etnic German, aştept oficial lucrurile acestea, eu am spus ce citesc de pe net", a susţinut Pop.







Liviu Pop a lansat un atac la adresa preşedintelui Iohannis.





“Amânarea rectificării bugetare înseamnă necheltuirea unor bani de către anumite instituţii publice, deşi nesuplimentarea fondurilor pentru alte instituţii publice are ca singur efect deficitul bugetar. (...) Trebuie să spun că (în comunicatul de presă al Administraţiei Prezidenţiale - n.r.) dânsul face acolo o acuzaţie ipocrită. O acuzaţie ipocrită din perspectiva zilei de 23 august şi din perspectiva fostei demnităiţi, dacă o pot numi aşa, cu ghilimelele de rigoare, a domniei sale, aceea de preşedinte a unui continuator al grupului... organziaţia aia nazistă, Forumul....”, a spus Liviu Pop.





Întrebat dacă preşedintele Klaus Iohannis "este continuatorul naziştilor", Pop a răspuns: “A condus Forumul German, care a fost continuatorul acelui grup care ştim clar că a fost condamnat public vizavi de... “.





Întrebat din nou dacă Forumul Democrat German votat în repetate rânduri de locuitorii Sibiului care l-au ales pe Klaus Iohannis primar este continuatorul naziştilor, Liviu Pop a răspuns afirmativ, precizând, în timp ce citea de pe telefon, că nu spune el, ci “alţii”, şi că citeşte "de pe net".





“Unei entităţi naziste, asta nu eu o spun, o spun alţii. Am citit-o în presa vremii, am văzut-o clar... Chiar mă uitam... Grupul Etnic German a fost organizaţie nazistă, corect? Grupul Etnic German a fost organizaţie nazistă condamnată pentru crime de război la Nurnberg. (...) Dacă Forumul German nu e continuatorul Grupului Etnic German aştept oficial lucrurile acestea, eu am spus ce citesc de pe net. Dar în ziua de 23 august să faci declaraţii de genul acesta şi în anul Centenarlui, mi se pare un pic deplasat din partea şefului statului, care trebuie să fie mediator” a mai spus senatorul social-democrat.