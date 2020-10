Liviu Pleşoianu anunţă că pleacă din PSD: Din acest moment, drumurile noastre se despart

PSD a fost preluat de călăi ai oricărui principiu, de oameni din clei care se dedublează şi îşi inventează azi versiuni noi care pornesc a se lupta cu versiunile lor de alaltăieri", afirmă el.

"Partidul în care am intrat în 2016 este exact opusul partidului din 2020! Din acest moment, drumurile noastre se despart. Iar cine mă cunoaşte ştie că, dacă ajung să iau hotărârea de a pleca de undeva, nu mă mai uit niciodată înapoi. PSD a fost preluat de călăi ai oricărui principiu, de oameni din clei care se dedublează şi îşi inventează azi versiuni noi care pornesc a se lupta cu versiunile lor de alaltăieri. Cine acceptă aşa ceva - să fie sănătos! Eu nu accept!", a afirmat Liviu Pleşoianu, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

El a adăugat că nu are ce să le transmită "impostorilor şi sforarilor", dar cu colegii "rămaşi verticali" şi cu oamenii care i-au votat în 2016 va vorbi despre "CURAJ şi despre PRINCIPII puse în practică".

"...Pentru că am fost primul care, încă din luna decembrie 2016, imediat după alegeri, am spus că Iohannis ar trebui suspendat şi că, dacă acest lucru nu se întâmplă, va face tot ce ţine de el ca „să nu mai rămână piatră pe piatră în această ţară”. Exact această expresie am folosit-o. Multora li s-a părut exagerată, prea dură. ...Apoi, s-a văzut că am avut perfectă dreptate!

...În data de 7 februarie 2017, în plină isterie naţională legată de „OUG 13”, am rămas în bancă, în Parlamentul României, unde am fost trimis prin VOTUL OAMENILOR, şi am protestat civilizat pe toata durata „discursului” plin de ură scrâşnită al Insului din Deal.

...Tot în acea perioadă, am insistat pe toate căile posibile ca PSD să le dea ocazia să se exprime public celor care nu cred într-un stat condus de oameni din spatele cortinei. Mi-am conceput şi un mesaj care să mă definească în tot ceea ce fac: „Lasă-i să lupte alături de tine pe cei care te-au ales să lupţi pentru ei!”...

...În aprilie 2017, m-am dus chiar în bârlogul... mamutului radioactiv. În plină dezbatere a Comisiei de la Veneţia, găzduită la Cotroceni, am vorbit în faţa tuturor despre încălcarea grosolană a Constituţiei României de către Insul-în-geacă-roşie, despre cum înţelege el să nu fie mediator, ci dezbinator şi instigator!", a relatat Pleşoianu.

El a menţionat că la şedinţele Comisiei de Anchetă din Parlament a adresat "toate întrebările corecte, fără nicio ezitare, chiar dacă acolo se afla marele GEORGE MAIOR"

"... Apoi, fără să cer vreun ajutor de la partid, m-am dus pe persoană fizică în faţa sediului central DNA, pentru a-i adresa distinsei KOVESI întrebarea de care tot fugea: „Ce aţi căutat acasă la Oprea în seara turului II al alegerilor prezidenţiale din 2009?”.

...Câteva săptămâni mai târziu, i-am adresat aceeaşi întrebare şi la Bruxelles, privind-o în ochi fără să clipesc şi întâlnindu-i toată URA de care e capabilă. Şi e capabilă de INUMAN de multă...", a susţinut acesta.

Pleşoianu a adăugat că a votat "fără ezitare" pentru înlăturarea lui Grindeanu.

"DAR pentru numirea sa la ANCOM n-am mai votat câteva luni mai târziu, declarând că nu sunt BIPOLAR!

...Pentru înscăunarea lui Tudose n-am votat şi mă felicit în fiecare zi pentru asta!", a completat el.

Pleşoianu a menţionat că a lucrat la Legea ONG-urilor, deşi "o puternică opoziţie a venit chiar dinspre propriul Guvern", enumerând şi alte proiecte, precum cel privind limitarea mandatelor şefilor din servicii sau cel privind excluderea din magistratură a celor care au lucrat în echipe mixte, în baza protocoalelor secrete cu SRI.

"...Bugetul pe 2018, de pildă, nu l-am votat, pentru că nu mi se pare normal să aloci bani în plus către instituţiile de forţă înainte de a le fi reformat cu adevărat.

...Acelor membri ai opoziţiei care confundă Parlamentul cu stadionul le-am ţinut piept cu propriile arme, pentru că n-am suportat să văd cum sunt efectiv HĂRŢUIŢI colegii mei în Parlamentul României de către o adunătură de roboţei cipaţi.

...Ambasadorilor şi ZEILOR de la Bruxelles le-am răspuns ferm şi argumentat de fiecare dată când au înţeles să ne bată cu linia peste degete, din reflexul de a ne considera copiii inadecvaţi ai Vestului.

...Am protestat cu portocale la Cotroceni, atunci când Insul Bizar a spus că nu ştie şi nu-l interesează nimic legat de abuzurile "unităţii de elită" DNA Ploieşti.

...Am candidat la funcţia de preşedinte PSD şi am vorbit în cadrul acelui congres aşa cum o fac mereu: perfect LIBER!", a mai afirmat Pleşoianu, în postarea sa.

El a încheiat vorbind despre curaj.

"Multe ar mai fi de spus despre CURAJ, despre asumarea unei lupte împotriva Sistemului. Cert este că lucrurile sunt simple: ori ai CURAJ, ori n-ai, ori te lupţi, ori nu te lupţi, ori îţi asumi nişte principii, ori nu. Aşa că, fără a mă cocoţa pe vreun piedestal (sunt un om normal, cu calităţi şi defecte), chiar am multe de spus despre „curaj” şi despre „principii asumate”. Dacă aş fi gândit aşa cum din păcate mult prea mulţi gândesc în politica românească, nu m-aş fi expus şi mi-aş fi asigurat foarte uşor un locşor pufos şi relaxant... Voi continua şi de acum înainte să vorbesc şi să acţionez doar sub impulsul lucrurilor în care cred, alături de ceilalţi oameni LIBERI! Fie să FIM!", a conchis Pleşoianu.