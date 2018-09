Liviu Dragnea, după tensiunile din CEx-ul PSD: Nu pot spune ceva rău despre Gabi Firea. Sper să îi treacă supărarea. Eu nu îmi voi retrage susţinerea pentru ea

Principalele declaraţii:

Liviu Dragnea: A fost o zi lungă, cu două evenimente importante pentru noi. CexN şi întâlnirea cu grupurile parlamentare. La CEx, am aprobat un document foarte important pentru România: este vorba de actele normative trimise de Guvern sau adoptate de Parlament pe care le vom gestiona în această toamnă până la sfârşitul anului. E un document succint, acolo toate acele măsuri sunt derivate din programul de guvernare, programate pentru această toamnă. Va fi o muncă asiduă ca să adoptăm toate acele acţiuni.

Vreau doar să scot în evidenţă câteva: primele investiţii majore prin parteneriatul public-privat – autostrada Bucureşti-Braşov, care are ca termen de semnare a contractului luna decembrie, autostrada Sudului, Târgu-Neamţ- Paşcani- Iaşi- Ungheni. De asemenea, am adoptat în cadrul acestui pachet o măsură pe care o considerăm importantă, un progam de revitalizare a staţiunilor balneare din România, cele 31 de staţiuni balneare, e vorba de un fond care va fi creat şi la care vor avea acces agenţii economici din staţiuni şi în altă parte autorităţile locale. Am decis prin vot astăzi şi Guvernul a luat act de asta, să prelungim existenţa voucherelor de vacanţă.

Am discutat şi despre pesta porcină africană, domnul ministrul Daea a prezentat măsurile adoptate până acum şi ce urmează să se adopte şi le-am solicitat lui Daea şi Teodorovici ca despăgubirile pentru gospodării să nu se acorde la greutatea animalului care este în momentul respectiv. Trebuie să stabilească până luni care este greutatea estimată la care de regulă ajunge un porc până la Crăciun şi aceea să fie greutatea la care să se acorde despăgubirile. Banii sunt pregătiţi, va începe alocarea de bani.

S-a stabilit data de 7 octombrie pentru referendumul pentru familie.

De asemenea, a fost o propunere a doamnei Firea pentru demiterea ministrului de Interne. Nu vreau să dezbat prea mult asta, cu excepţia unui singur vot, propunerea a fost respinsă. Toţi colegii s-au opus acestei solicitări.

La grupurile parlamentare s-a discutat şi despre protocoale. Nu despre cel transmis de SRI, ci despre celălalt despre care nu vor să vorbească. I s-a cerut doamnei Dăncilă să adopte o Ordonanţă de Urgenţă pentru anularea acestor protocoale şi a efectelor acestora. Noi avem un proiect în Parlament, lansat de mine şi de domnul Tăriceanu. Două treimi din magistraţi să aibă dosare penale ridică mari semne de întrebare.

Despre programul naţional de dezvoltare locală, suntem deja la PNLD 2, programul merge foarte bine, solicitarea ministerului e undeva la 2,7 miliarde de lei în plus. Ministerul de Finanţe s-a angajat că există aceşti bani, o parte va fi acordată acum la rectificare, cealaltă la aproape sigura rectificare din octombrie sau cel mai târziu noiembrie.

Despre candidatura la prezidenţiale: Ca şi succesiune, ceea ce am prezentat ca propunere colegilor mei, am discutat şi ieri, am văzut în presă că ne-am întâlnit într-un GIO. În opinia mea, trebuie să avem un candidat comun la alegerile prezidenţiale, nu am stabilit să nu fie de la PSD. Nu era firesc să hotărâm doar eu şi Tăriceanu, şi încep discuţiile în partid. Trebuie să stabilim întâi că da, vom avea candidat comun, ce liste vom avea la europarlamentare. Ar fi dificil să avem liste separate la europarlamentare, dar candidat comun la prezidenţiale. Nu s-a luat o decizie nici la ALDE, nici la noi. Eu am spus că nu am ca obiectiv esenţial în viaţă să candidez la prezidenţiale. Sunt foarte importante, dar noi nu trebuie să ne lăsăm scoşi de pe linia pe care am pornit. Să adoptăm toate măsurile pe care le-am iniţiat, să le ducem la final şi altele dacă mai e cazul. Nu am avut niciodată obiectivul de a candida la prezidenţiale şi nu cred că se va schimba ceva în continuare. Cel mai important lucru e ca Iohannis e să nu mai fie preşedinte. Încă cinci ani cu Iohannis înseamnă dezastru pentru România. Este mult mai important obiectivul faţă de orgoliile altora. Nu cred că va apărea un motiv celest, extraordinar ca să se schimbe asta.

Despre remanierea guvernamentală: Nu s-a discutat despre asta la CEx şi dacă doamna premier va considera necesar asta ne va prezenta, ne vom întâlni în CEx şi vom lua o decizie. Am avut o discuţie cu Tăriceanu şi amândoi avem acelaşi punct de vedere.

Despre ministrul de Externe Teodor Meleşcanu: Nu s-a discutat de nemulţumiri faţă de ministrul Meleşcanu, dar o solicitare transmisă doamnei prim-ministru a fost ca domnul Meleşcanu să pornească procedura de rechemare a domnului Maior în ţară. Procedură care înseamnă ministrul de Externe-prim-ministru-preşedinte.

Despre declaraţiile Gabrielei Firea: În CEX eu nu am primit nicio critică de la doamna Firea. Susţinerea mea pentru Carmen Dan sau orice alt ministru nu are nicio importanţă. Acolo s-a votat fără implicarea mea. Nu se mai poate pune în discuţie că doamna Carmen Dan nu a fost demisă din cauza mea. Din partea mea nu o să mă auziţi că o să o critic pe Gabi Firea, că eu am susţinut-o. Totuşi după părerea mea, un prefect cam mult să devină subiect de discuţie în CEx. Sper să îi treacă supărarea. Cred că o să se stabiliească cât de curând la anchetă cine a greşit la protest, nu cred totuşi că un prefect, chiar dacă e al Capitalei, să ocupe trei ore în PSD.

Despre cum a gestionat MAI protestele şi cum a comunicat Carmen Dan: Carmen Dan a comunicat şi astăzi, foarte aplicat, pe lege. Nu a vorbit discuţii. Eu spun foarte clar: Jandarmeria a acţionat corect. Era vorba de intenţia ca o instituţie a statului să fie luată pe sus cu forţa. Dacă vrem să fim un stat democratic, trebuie să acţionăm toţi după reguli. În această şedinţă nu au fost prezentate capturi din discuţii. Eu nu sunt consilierul doamnei Carmen Dan. Nu ştiam că doamna Firea va veni cu această solicitare, mi-a zis ieri că e supărată, iar eu nu stau să-i pregătesc lui Carmen Dan intervenţiile din CEx.

Am hotărât cu toţii că putem trece peste supărări şi orgolii pentru că noi chiar avem lucruri de făcut. Eu le susţin pe viitor şi pe Ecaterina Andronescu şi pe Gabriela Firea. Cred că se va trece peste aceste supărări care cred că sunt puţin exagerate.

Despre liderii nemulţumiţi din partid: Nu mi-a zis nimeni să fac un pas în spate nici în întâlnirea de ieri, nici în cea de azi. Am văzut că am fost înjurat în CEx, s-a târât pe jos cu mine. A fost şi ceva hazliu, cred că nici Gabi Firea nu s-a simţit foarte ok. Cu vreo 19 minute înainte să aibă intervenţia a apărut ştirea, cred că la RTv a apărut. Se mai întâmplă un defazaj. Am întrebat congresul, am întrebat sutele de mii de oameni, am mai întrebat şi astăzi. Îmi pare rău de dezamăgire, dar asta e viaţa, ce să facem?

Despre suspendare: Nu am discutat astăzi, mai aveam subiecte importante dar deja s-a lungit foarte mult.

Despre supărarea Gabrielei Firea: S-a dedus într-o anumită parte a presei, că ceea ce a spus doamna Carmen Dan ar însemna o acuzare a prefectului Capitalei. Carmen Dan a citat doar din legi, nu a zis niciodată că are prefectul vreo vinovăţie. Dacă aşa crede, îi înţeleg supărarea, nu cred că are motiv, dar o înţeleg. Nu ştiu dacă are în gând preşedinţia.

Despre blocarea unor proiecte care vizează Capitala: Asta într-adevăr m-a durut, dar nu e adevărat, dimpotrivă. Din câte ştiu s-au dat suficiente explicaţii şi motivaţii pentru asta, dar nu vreau să discut despre asta în seara asta.

Despre scrisoarea lui Giuliani: Faptul că a fost plătită nu cântăreşte altfel acum. Eu cred că Maior ar trebui rechemat pentru că are multe explicaţii de dat în legătură cu protocoalele. În ceea ce priveşte poziţiile pe care le- a avut public în SUA depăşesc atribuţiile unui ambasador. Ambasadorul nu e politic. Dacă domnul Meleşcanu va considera că din punct de vedere diplomatic nu e oportun, vom discuta în coaliţie. Eu nu am de unde să ştiu dacă scrisoarea e plătită. Puţin mă interesează. Întrebarea se pune „ce conţine acea scrisoare e adevărat sau nu?”. Nouă ni se pare normal ca justiţia din România să fie penetrată de SRI atâţia ani de zile? Să existe protocoale între PG şi SRI? Între SRI şi ICCJ? Am auzit că este unul şi între DNA şi TVR1.

Despre protocolul lăsat pe pragul lui Darius Vâlcov: Eu îl cred. E prietenul meu. Acel cineva care l-a lăsat a avut curaj.

Scandalul din partid a fost subiectul zilei pentru voi, pentru PSD nu a fost acesta. S-a încercat. Am tot citit şi noi că vor fi tensiuni. Au fost discuţii, s-a tranşat prin vot şi subiectul s-a închis. Nu ştiu, veniţi cu aparat de tensiune. Chiar mulţi colegi voiau să închidă acest subiect. Cu părerea de rău că v-am dezamăgit, nu s-a întâmplat nimic. Nu mai pot să stau mult că nu mă mai ţin picioarele. Am jucat mult la nuntă. Nu la aia cu diaspora, că aşa se spusese în presă. Că aia a fost nunta lui Ştefan.

Despre OUG pentru amnistie şi graţiere: Am cerut să se discute în Guvern să se vadă ce acte normative să fie adoptate pentru ca oamenii care ori au fost condamnaţi pe nedrept, să poată să aibă şansa să nu ispăşească în continuare pedepse nevinovaţi. Nu ştiu care e aia, amnistie, propunerea domnului Toader cu revizuirea. România are această problemă pe masă, a fost scoasă din matca constituţională. Ne facem rău ca naţiune dacă încercăm să punem această problemă sub preş. Lucrurile nu pot rămâne aşa, Guvernul trebuie să îşi asume. Nu am zis când, ziua, ora.

Dacă există un protocol cu TVR e foarte grav. Şi aştept şi eu să văd cine va răspunde şi ce cuprinde acel protocol. E foarte grav. Mi s-a spus că există un protocol şi între PG şi un ONG. Nu ştiu ce ONG.

Despre canalul Dunăre-Bucureşti: I-am explicat domnului Tăriceanu. Nu e vorba de bani de la bugetul de stat pentru acel canal. Acel proiect face parte dintr-un proiect mai amplu, conexiune şi cu centura Bucureştiului. Este realizat în proporţie de 70%. Vorbim de faptul că dacă un partener privat consideră că e oportun, intervine şi se va face.

Despre evaluarea lui Augustin Lazăr: Eu cred că evaluarea este total îndreptăţită. Nu înseamnă neapărat că a greşit. S-ar putea să iasă cu FB.

Despre demisia ministrului Cercetării: O să discutăm săptămâna viitoare despre înlocuitorul domnului Burnete. Avea nişte motive, eu i-am spus că din punctul meu de vedere ar fi bine să rămână. A avut o discuţie cu doamna prim-ministru şi au stabilit că vor discuta din nou luni. Între timp a intervenit asta, eu regret. E un om onest şi priceput.

O să găsim o formă să vedem cum discutăm. Săptămâna asta nu am avut timp, că am discutat de prefect.

Despre mesajele primite de Corina Creţu de la Bruxelles: Probabil că doamna Firea nu a fost atentă. Doamna Dăncilă îl va suna pe domnul Junker pentru a discuta această problemă. O să vorbesc şi eu cu doamna Creţu care cred că trebuia să vorbească mai întăi cu doamna prim-ministru.