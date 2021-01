Liderul USR Sulina a demisionat după ce l-a atacat pe Ivan Patzaichin, numindu-l „prietenul ciumei roşii”

„Regret comentariile făcute de Mirel Constantin la adresa lui Ivan Patzaichin, ele nu reprezintă poziţia alianţei. Munca lui Ivan Patzaichin a inspirat generaţii întregi şi este un exemplu pentru toţi locuitorii Deltei. Preşedintele USR Sulina şi-a dat, astăzi (luni-n.r.), demisia din funcţie în urma comentariilor sale. Amintim că alianţa USR PLUS a propus, în premieră, un proces transparent şi consultativ pentru stabilirea conducerii executive a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD). USR PLUS consideră că viitorul guvernator al Deltei Dunării şi echipa sa trebuie să regândească rolul ARBDD prin armonizarea obiectivelor economice, de mediu, de patrimoniu natural şi cultural implicând în decizii comunităţile locale şi asociaţiile civice”, a precizat pe Facebook Eugen Terente.

Mirel Constantin l-a criticat în ultimă zile pe fostul canoist român, spunând despre numirea acestuia la grupul consultativ pentru stabilirea conducerii executive a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării că echivalează cu „lupul paznic la oi”. Fostul preşedinte USR Sulina a mai scris că Patzaichin „este prietenul ciumei roşii”.

„USR PLUS Tulcea are om pentru această funcţie politică. Pentru ce apelează USR PLUS la astfel de tertipuri din care nu va câştiga nimic? Noi, membrii USR PLUS din Deltă ne simţim dezamăgiţi de faptul că nu am fost consultaţi”, a adăugat Mirel Constantin.

Ulterior, Ivan Patzaichin a anunţat că se retrage din grupul consultativ, precizând că este surprins de violenţa atacurilor la adresa sa pe acest subiect.