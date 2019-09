Liderul senatorilor ALDE, atac la Tăriceanu: Nu văd de ce sunt mai frecventabili Ponta-Tudose-limbric decât Dăncilă-Teodorovici-Fifor

„ALDE LA RĂSCRUCE. Am profitat de absenta mea din aceste zile pentru a incerca sa diger trecerea brusca pe care ALDE a savarsit-o in doar o saptamana de la a incerca sa dea un suflu nou guvernarii (lucru perfect intemeiat in care cred si eu) la iesirea de la guvernare si indreptarea catre o socanta fuziune cu Ponta-Tudose-si-un-limbric. Nu, evident ca nu am reusit si nu reusesc sa inteleg resorturile acestei decizii la care nu am fost parte, nu doar pentru ca am fost plecat o saptamana in vacanta nu o luna, ci pentru ca probabil fiindu-mi cunoscuta fermitatea convingerilor a fost mai bine sa fiu evitat. Aflu in fiecare zi insa ca nu sunt singurul evitat in luarea acestei decizii atat de importante, colegi cu greutate in partid impartasind aceleasi temeri“, a scris pe facebook Daniel Zamfir, care a subliniat că asocierea cu Victor Ponta e o problemă până şi pentru candidatura lui Mircea Diaconu.

LIderul senatorilor ALDE a recunoscut faptul că a avut o discuţie cu Viorica Dăncilă despre susţinerea PSD, după cum a scris şi Adevărul, însă susţine că nu să-l trădeze pe Tăriceanu.

„Voi ramane sa lupt pentru credinta mea in cele de mai sus (cu atat mai mult cu cat vad ca nu sunt singurul in ALDE care gandeste asa), nu se pune problema sa particip la vreun joc sau la vreo tradare, nu se pune problema sa accept sa fiu presedintele Senatului (i-am explicat aceste lucruri si doamnei premier cu care am avut o discutie extrem de corecta). Nu plec din ALDE dar spun ferm ca in ciuda neintelegerilor din guvernare si lucrurilor incorecte fata de ALDE nu vad de ce sunt mai frecventabili Ponta-Tudose-limbric decat Dancila-Teodorovici-Fifor“, a mai scris Zamfir.

