Lider PLUS, pledoarie pentru renunţarea la proprietate: Când nu vor mai exista teritorii care să aparţină unui om, trib sau neam, vom convieţui armonios

„Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunţării la proprietate. Când nu vor mai exista teritorii care să aprţină unui om, trib, neam sau corporaţie, vom reuşi să convieţuim armonios pe planeta Pământ. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieţii mele“, a comentat Oana Bogdan pe Facebook.

Ulterior, comentariul său despre dreptul la proprietate a fost publicat şi la o postare a lui Dacian Cioloş pe Facebook, în care fostul premier a dat share la un articol al Oanei Bogdan.

Ideea renunţării la proprietate a fost reluată de Oana Bogdan şi într-un interviu acordat unei publicaţii belgiene şi postat pe contul său de Facebook.

”Aş desfiinţa agricultura şi nu aş domestici animalele. Cred că am fi oameni mult mai buni dacă, în calitate de descendenţi ai vânătorilor şi culegătorilor, nu am avea proprietăţi şi am trăi în grupuri în loc de cupluri”, a fost răspunsul Oanei Bogdan la întrebarea ce ar schimba dacă ar avea puterea să schimbe trecutul.

Pe site-ul PLUS, Oana Bogdan este descrisă astfel: „Viziunea, acea imagine a unei lumi pe care ne-o dorim cu toţii, precedă proiectele şi strategiile şi mobilizează oamenii în jurul ei. Atunci când vrei să construieşti o corabie, nu începi prin a-i trimite pe oameni după lemne, ci îi înveţi mai întâi să ducă dorul mării îndepărtate, nesfârşite. Or, până acum, noi nu am tânjit cu adevărat la o Românie care să ofere o calitate a vieţii ridicată, o Românie competitivă şi, în acelaşi timp, posibilă.Viziunea noastră pune oamenii în centrul unei societăţi dezvoltate durabil, care are la bază crearea de punţi între oameni şi comunităţi, rural şi urban, tineri şi vârstnici, cei plecaţi şi cei rămaşi, tradiţii şi noi tehnologii, între trecut şi viitor. Viziunea noastră pune inovaţia în acţiune“.

