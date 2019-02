Lider PLUS: Opoziţia trebuie să prezinte un proiect serios şi o capacitate de a dezvolta o reţea care să ajungă până în toate satele din România

„Ce trebuie să facă Opoziţia? Să prezinte un proiect serios şi o capacitate profesională de a dezvolta o reţea care să ajungă până în toate satele din România şi toţi oamenii să vadă un reprezent al PLUS, al USR sau al PNL, pentru că nici PNL nu are o reţea destul de solidă. Să se poată identifica şi să poată lucra cu el“, a declarat Dan Ionescu, membru al Biroului Naţional al PLUS, la Adevărul Live , subliniid ideea unei coaliţii „super profesionalizată“.