Leşinul lui Ciolacu i-a amintit Gabrielei Firea că a avut şi ea, cândva, probleme de sănătate. „O ştiu din proprie experienţă“

”Multa sanatate colegului meu Marcel Ciolacu! Sa aiba puterea de a trece cu bine peste aceasta cumpana. Cred ca stresul si oboseala si-au spus cuvantul. Iata ca acestea pot face ravagii chiar si in viata oamenilor in putere. O stiu din proprie experienta. Doar in astfel de momente realizam cat de pretioasa este sanatatea. Dumnezeu sa-l ocroteasca si sa revina cat mai curand alaturi de familie si in activitate”, a scris Firea pe Facebook.

Starea de sănătate a liderului PSD Marcel Ciolacu este bună, a anunţat purtătorul de cuvânt al PSD Lucian Romaşcanu. Motivul leşinului: o combinaţie între aerul închis din sala de presă şi tensiunea din ultima vreme provocată de Klaus Iohannis. Ciolacu va fi testat de coronavirus, deşi nu are simptome.