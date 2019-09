Klaus Iohannis s-a revăzut cu Donald Trump la New York în cadrul recepţiei oferite de preşedintele american

Preşedintele Românei a publicat miercuri o fotografie pe Facebook în care apare alături de omologul său american Donald Trump şi prima doamnă a SUA, Melania Trump.

„Alături de Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump, la recepţia oferită în onoarea şefilor de delegaţii participanţi la Adunarea Generală a ONU”, a scris Klaus Iohannis pe Facebook.

Preşedintele Klaus Iohannis a ajuns ieri în SUA şi a participat la a 74-a sesiune a Adunării Generale a ONU.

„Tema actualei sesiuni a Adunării Generale este stimularea eforturilor multilaterale pentru eradicarea sărăciei, educaţia calitativă, acţiune climatică şi incluziune. Cea de-a 74-a sesiune a Adunării Generale a ONU debutează la 17 septembrie a.c. şi are o durată de un an, segmentul de dezbateri generale la nivel înalt fiind cel mai important eveniment anual de diplomaţie multilaterală”, a transmis Administraţia Prezidenţială. Astăzi, preşedintele va susţine şi o declaraţie naţională în plenul Adunării Generale, care, potrivit agendei oficiale, va fi susţinută de la ora 16.15 (or României). Ulterior, Iohannis îşi va face apariţia la Forumul Politic la Nivel Înalt, unde, de asemenea, va avea o intervenţie.

