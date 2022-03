Klaus Iohannis a discutat cu preşedintele Azerbaidjanului despre securitatea energetică

„Discuţie telefonică foarte bună cu preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, privind întărirea şi extinderea Parteneriatului Strategic România – Azerbaidjan în toate domeniile de cooperare, în contextul în care sărbătorim 30 de ani de relaţii diplomatice”, a scris şeful statului, marţi, pe Twitter.

Totodată, printr-o altă postare preşedintele Klaus Iohannis a anunţat că a discutat cu preşedintele Azerbaidjanului despre consolidarea cooperării celor două state în sectorul energetic.

„Am discutat cu preşedintele Ilham Aliev despre consolidarea cooperării energetice pentru a mări securitatea energetică prin diversificarea surselor de gaze naturale şi electricitate. I-am mulţumit preşedintelui Ilham Aliev pentru disponibilitatea sa de a susţine eforturile noastre în aceste domenii”, a mai scris Iohannis pe Twitter.

I discussed with @presidentaz Ilham Aliyev the consolidation of our energy cooperation in order to increase energy security by diversifying the sources for natural gas and electricity. I thanked @presidentaz Ilham Aliyev for his openness in supporting our efforts in these fields.