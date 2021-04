Kelemen Hunor: Nu ministrul Sănătăţii răspunde pentru o defecţiune tehnică. Când se va vota moţiunea sunt convins că va avea solidaritatea coaliţiei

”Sigur, responsabilitatea e la USR în ceea ce priveşte persoana ministrului, nu trebuie să ocolim acest lucru şi aşa cum am discutat şi în coaliţie o analiză serioasă din partea premierului se va face după prima jumătate a anului. Sigur, dacă pe parcurs se întâmplă ceva neaşteptat, are toată posibilitatea legală, constituţională să decidă cum procedează. Dar eu am încredere, văd cum acţionează Vlad Voiculescu în Guvern, văd cu ce proiecte vine, de foarte mult ori am făcut şedinţe extraordinare pentru a discuta problemele din sănătate (...) şi nu a aşteptat Vlad Voiculescu o săptămână până la şedinţa ordinară, a cerut şedinţă extraordinară, am venit cu toţii seara târziu, sau am făcut online, pentru că sunt lucruri care trebuie, dincolo de rutina zilnică, rezolvate”, a adăugat vicepremierul.





El susţine că Vlad Voiculescu nu este ”atacat” din interiorul coaliţiei de guvernare, arătând că critici există şi la adresa sa, ori a altor membri ai Cabinetului.





”Coaliţia este solidară, vor fi critici, au fost critici şi, dincolo de acţiune, comunicarea, percepţia este importantă. Şi aici eu văd că avem o problemă de percepţie. Sunt convins că acţiunile Guvernului, inclusiv ale lui Voiculescu, sunt mult mai coerente şi mult mai corecte decât percepţia. Trebuie să schimbăm un pic percepţia. (...) Luni, când se va vota moţiunea, sunt convins că va avea Vlad Voiculescu solidaritatea coaliţiei şi în Parlament, nu am nicio îndoială”, a mai afirmat Kelemen Hunor.





El consideră că ”presiunea pe sistemul de sănătate va creşte în zilele următoare” şi că ”trebuie să fim conştienţi că există în continuare o problemă reală din punctul de vedere al evoluţiei pandemiei”.

Vicepremierul a susţinut că în repetate rânduri Vlad Voiculescu a solicitat şedinţe extraordinare de Guvern pentru a discuta problemele din Sănătate, arătând că este preocupat şi că are o atitudine ”coerentă şi corectă” faţă de domeniul de care este responsabil.