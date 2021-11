Kelemen Hunor, despre viitoarea coaliţie de guvernare: „Sper că va fi mai lungă, nu aşa scurtă cum a fost anul trecut”

„Au fost discuţii dificile, care au durat mai mult decât de obicei. Am spus că avem un program de guvernare stabilit cu PNL, PSD, UDMR, cu sprijinul minorităţilor naţionale. Avem acordul politic, structura guvernului, am căzut de acord să mergem pe această variantă de premier prin rotaţie. Pentru următorul an şi jumătate să fie Nicolae Ciucă şi apoi un premier de la PSD.

Când ai o astfel de majoritate mare în Parlament, dincolo de problemele de actualitate trebuie să te gândeşti cum faci pe termen lung, ce reforme vrei să faci şi am spus că din punctul nostru de vedere suntem obligaţi să facem reforme mai consistente, inclusiv revizuirea Constituţiei. Să avem proiecte de dezvoltare pe termen lung”, a transmis liderul UDMR, după consultările cu şeful statului pentru formarea unui nou Executiv.

Nu în ultimul rând, Kelemen Hunor speră ca viitorul guvern să fie unul stabil. „Sper că va fi o speranţă mai lungă, şi nu aşa scurtă cum am avut anul trecut”, a mai precizat acesta.