Iohannis atacă din nou PSD: Nu am o problemă cu etnicii maghiari, am o problemă cu PSD, care promovează autonomia Ţinutului Secuiesc

”În final, nu pot să nu menţionez o temă care a preocupat pe foarte mulţi: autonomia Ţinutului Secuiesc. Am făcut afirmaţii şi sper să fi fost bine înţeles: eu nu am nicio problemă cu persoanele de etnie maghiară. Problema pe care o am este cu politicienii din PSD care, culmea, au încercat să promoveze legislaţie care priveşte autonomia Ţinutului Secuiesc. Este supărător. Au încercat să se scoată şi în scurt timp au introdus legislaţia în Senat, unde au respins-o. Tot în Senat a trecut tacit un cod administrativ în varianta UDMR. Acest Cod prevede obligativitatea limbii maghiare în unele zone din Ardeal. PSD nu poate să spună că nu a şiut, pentru că a trecut de comisiile Senatului, unde PSD a votat pentru”, a afirmat Iohannis.

În opinia sa, PSD este frecvent în situaţia de a promova acte şi legi care vin să ducă la autonomia Ţinutului Secuiesc, ori aşa ceva este neconstituţional.

”Nu voi tolera apariţia unor astfel de legi”, a subliniat preşedintele.

La începutul lunii aprilie, Senatul a adoptat tacit un proiect de lege problematic iniţiat de UDMR: autorităţile locale sunt obligate să folosească oficial în comunităţile unde o minoritate naţională are peste 20% limba minorităţii respective. Proiectul vizează, de fapt, impunerea limbii maghiare în localităţile din Transilvania, dominate de minoritatea maghiară. Comisia Juridică, condusă de Şerban Nicolae, a dat aviz pozitiv în plină pandemie.