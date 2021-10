Iohannis: În vestul Europei pandemia a fost domolită prin vaccinare. Noi de ce nu putem? De ce trebuie să dăm ascultare la unii care vorbesc prostii? Soluţia e clară

„Acasă, situaţia este foarte, foarte complicată, am vorbit eu despre o tragedie, despre o catastrofă în domeniu, spitalele sunt arhipline, medicii, personalul medical sunt terminaţi, că lucrează non-stop, locuri la Terapie Intensivă nu mai sunt disponibile. Am apelat la mecanismul european de sprijin şi am primit deja efectiv sprijin de la opt state europene”, a declarat Klaus Iohannis, vineri, la Bruxelles, unde participă la reuniunea Consiliului European.

El a menţionat că şi alte ţări s-au declarat dispuse să ajute.

„Este un lucru important şi arată, în această situaţie disperată în care suntem, că solidaritatea europeană nu este doar o expresie, ci este un fapt”, a punctat şeful statului.

Preşedintele a subliniat că, totuşi, „noi trebuie să jucăm rolul nostru”.

„Nu există altă soluţie decât vaccinarea şi trebuie să fim serioşi şi să accepăm odată şi odată acest lucru, Uitaţi-vă la alţii, în vestul europei, suntem aici în Bruxelles, în toate statele din vestul Europei pandemia a fost domolită prin vaccinare. Sunt rate de vaccinare de 80-90 la sută şi au ajuns în ultimele săptămâni puţini oameni la Terapie Intensivă şi în spitale. Noi de ce nu putem aşa ceva? De ce trebuie să dăm ascultare la unii care vorbesc prostii în spaţiul public şi pe Facebook şi vă fac să nu vă vaccinaţi, ca să ajungeţi la spital şi la Terapie Intensivă? Este fundamental eronat. Soluţia este clară, este gratuită, este disponibilă, se numeşte vaccin. Dragi români, mergeţi şi vă vaccinaţi, să nu ajungeţi la spital, să nu daţi boala mai departe să terminăm odată cu această pandemie. Până atunci, avem sprijin din toate părţile, toţi ne ajută, dar să fim serioşi: nimeni nu poate să se vaccineze în locul nostru. Asta trebuie să o facem noi”, a precizat Iohannis.