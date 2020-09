Imagini controversate cu liderul manifestanţilor din Piaţa Victoriei. Ce ilegalitate ar fi făcut George Simion

„În referire la imaginile apărute în spaţiul public, cu privire la un bărbat, care schimbă plăcuţele de înmatriculare ale unui autovehicul aflat pe drumul public, facem următoarele precizări:

Poliţiştii Brigăzii Rutiere Bucureşti efectuează cercetări, în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare”.Dosarul se află sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, precizează autorităţile.

Explicaţiile lui George Simion

Contactat telefonic de Realitatea Plus, George Simion a recunoscut că a schimbat plăcuţele, adăugând că: „am solicitat celor de la Înmatriculări să ni se dea numărul şi mi-au spus că l-au pierdut. Imediat ce am ajuns în Piaţa Victoriei au spus că l-au găsit. L-am pus în autocar şi ulterior am făcut schimb între ele”.

„În ultima lună şi jumătate am primit amenzi în valoare de 20.000 de lei pentru că am făcut manifestări electorale pentru a promova partidul AUR, care luptă împotriva sistemului”, a mai spus protestatarul-şef din Piaţa Victoriei.