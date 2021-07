E adevărat, imaginea lui Florin Cîţu nu se încadrează în clişeele conservatoare, dar între susţinătorii săi se regăsesc exponenţii unei asemenea orientări în cadrul PNL. Acum, se luptă conservatorii lui Orban cu conservatorii lui Câţu, care, cel puţin până acum, continuă să se declare liberal, poate ultimul din acest partid.

Atunci de ce a hotărât Ludovic Orban să se aşeze atât de hotărât în tranşee? Nu că până acum nu ar fi împărtăşit astfel de opţiuni. Şi cui sunt adresate?

Sondajele de opinie arată creşterea curentului naţionalist-conservator şi, probabil, preşedintele PNL a decis că este mai bine să preia mesajul pentru a nu-l lăsa pe mâna altora. Dacă tot aduce voturi, nu strică să-l ai în ograda proprie. Iar dacă aduce voturi la nivelul electoratului în general, cu atât mai mult ar a duce şi la nivelul electoratului PNL, chemat să se exprime la congresul din septembrie. Asta, pe de o parte. Pe de altă parte, adversarii lui Orban nu vin de pe o planetă progresistă. Tot cu biserica, tot cu valorile tradiţionale, aşa că nimic nou. Vorbele lui Ludovic Orban nu cad ca un trăsnet pedepsindu-i pe adversarii săi cu mai puţină frică de Dumnezeu. Ce-i într-o parte, e şi în cealaltă, nu acest tip de discurs face diferenţa.

Dar ţinta lui Ludovic Orban s-a dus în altă parte, către USR Plus, acolo unde, într-adevăr, se poate vorbi de progresism. Cu alte cuvinte, preşedintele PNL anunţă că adversarul este USR Plus şi că, dacă ar rămâne la conducerea PNL, ar lua măsuri în acest sens. Abia aici, Ludovic Orban aduce ceva diferit în lupta cu Florin Cîţu şi anume perspectiva dragă multor liberali conservatori de se descotorosi de USL Plus. O descotorosire care are la bază, de fapt, alte motivaţii decât cele legate de jurământul pe Biblie sau nu al colegilor de guvernare.

Marea problemă a unei astfel de abordări ţine de stabilitatea guvernării. În această privinţă, Ludovic Orban este din ce în ce mai insistent. A spus că dacă câştigă preşedinţia PNL ar trebui să devină şi premier, acum vorbeşte deschis despre incompatibilitatea cu USR Plus. Ceea ce înseamnă acelaşi lucru, schimbarea formulei de guvernare. Dar apare o mică problemă. Fără USR Plus, PNL ar trebui să guverneze cu PSD sau într-o formulă care ar implica şi AUR. Mai complicat, dărâmarea Guvernului Cîţu ar primi sprijinul celor două partide de opoziţie, dar după, nu mai garantează nimeni că ar urma să mai fie instalat tot un guvern liberal. Şi nu în ultimul rând, mai există şi factorul Iohannis care nu ar deschide uşa instabilităţii politice şi nu ar aduce PSD într-o formulă de guvernare, după ce s-a luptat atâţia ani să-i scoată de la putere.

Transformare unei lupte normale din interiorul unui partid ce trebuie să-şi aleagă conducerea la sfârşit de mandat, într-o bătălie pentru guvernare cu orice cost, inclusiv pierderea guvernării, devine cu adevărat periculoasă.