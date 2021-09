Haos politic în Coaliţie. Calendarul moţiunii rămâne blocat, USR PLUS părăseşte Guvernul

Moţiunea de cenzură depusă de AUR şi USR PLUS de vineri nu are încă un calendar stabilit, deşi până în prezent au fost trei încercări privind discutarea ei în şedinţa Birourilor Permanente Reunite (BPR). Principalul motiv este tărăgănarea procedurilor mai ales prin atitudinea liberalilor şi a UDMR-iştilor, care vor împingerea unui vot pe moţiune după Congresul PNL din 25 septembrie. Cele două partide ale Coaliţiei par a fi sprijinite tacit şi de social-democraţi, care au invocat că nu se amestecă în disputele interne ale partidelor aflate la guvernare.

Roţiţele mecanismului de blocare a moţiunii au fost puse în mişcarea de PNL, prin reprezentanţii echipei Cîţu. Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a solicitat Birourilor Permanente Reunite să verifice dacă au fost îndeplinite condiţiile procedurale pentru depunerea moţiunii, fiind prezentate mai multe probleme. În primul rând, mai multe semnături nu erau prezentate în original, ci fotocopiate sau scanate. În al doilea rând, mai multe semnături ar fi neclare. O altă problemă ar fi că unele semnături nu ar corespunde cu cele folosite anterior de aceiaşi parlamentari. „Semnătura olografă a fiecărui iniţiator trebuie evidenţiată în lista de semnături care însoţeşte moţiunea de cenzură, în original şi fără ştersături sau corecturi de natură să reflecte lipsa sau revocarea consimţământului iniţiatorului”, potrivit solicitării înaintate de Daniel Fenechiu, în calitate de lider de grup. Echipa Cîţu vrea trimiterea la Comisia de statut timp de două săptămâni, adică până pe 20 septembrie. Acest lucru ar însemna că procedura de dezbatere şi votare a moţiunii ar fi tergiversată până după alegerile pentru şefia PNL, din 25 septembrie.

Solicitarea PNL este una fără precedent în istoria de 31 de ani a Parlamentului postdecembrist. Până în prezent, nicio depunere de moţiune nu a fost contestată, singurele discuţii între Putere şi Opoziţie fiind pe tema stabilirii unor date convenabile pentru citire şi votarea acesteia.

Dispută Gorghiu-Orban

În urma părăsirii şedinţei de către social-democraţii din BPR, parlamentarii rămaşi au dat un vot privind trimiterea la Comisia de statut, pentru două săptămâni, a verificării legalităţii moţiunii de cenzură. În urma unui vot de nouă la şapte pentru trimiterea la Comisia de statut, Orban a anunţat că nu au fost suficiente voturi, fiind necesare 14, adică jumătate plus unul din numărul total al celor din BPR. Orban a fost contrazis de Alina Gorghiu. „Noi considerăm că votul de 9-7 înseamnă că solicitarea trebuie analizată de Comisia de statut. Regret că domnul Orban ţine trena USR-AUR, prin abţinerea de la vot. Girează semnături false sau scanate, lucru care arată un demers politic neserios. Dacă nu se va trimite la Comisia de regulament solicitarea, PNL, în primul BPR, va repune în discuţie cererea”, a afirmat Alina Gorghiu, vicepreşedinte al Senatului.

USR PLUS i-a acuzat pe social-democraţi că au devenit „brelocul guvernării” şi că au ales să bată palma cu echipa Cîţu. „Dincolo de declaraţiile domnului Ciolacu, vedem că de astăzi echipa câştigătoare are un nou membru, Marcel Ciolacu. Pare că a fost recrutat de Florin Cîţu şi singura misiune este să-l protejeze pe acesta cât mai mult la Palatul Victoria”, a declarat Ionuţ Moşteanu, lider al deputaţilor USR PLUS. Critici vin şi din zona USR. George Simion a declarat că PNL a încercat să convingă 7 aleşi ai formaţiunii pe care o conduce să-şi retragă semnăturile.

PSD, prins la mijloc

Prim-vicepreşedinte al PSD, Sorin Grindeanu a subliniat faptul că partidul din care face parte nu-şi mai schimbă de această dată părerea şi va vota orice moţiune de cenzură care ajunge în plenul reunit al Parlamentului. „Vom vota orice moţiune ajunge în plen. Îi invităm pe ceilalţi să vină să avem discuţii pe textul opţiunii şi să depunem moţiunea PSD, ca Florin Cîţu să plece acasă (…) Noi nu vrem să intrăm în acest circ. E un circ în actuala Putere. Eu nu ştiu până astăzi ca cei din USR să-şi fi dat demisia”, a punctat Grindeanu.

Pe de altă parte, Ludovic Orban a precizat că actuala majoritate, ajutată mai mult sau mai puţin de o parte a Opoziţiei, nu poate împiedica la nesfârşit stabilirea calendarului moţiunii. „Voi convoca o altă şedinţă a Birourilor Parlamentare Reunite, după care voi comunica Guvernului moţiunea de cenzură, indiferent dacă va fi sau nu va fi cvorum. Îmi voi îndeplini atributul constituţional şi voi informa guvernul. Nicio majoritate parlamentară, în 31 de ani, nu a împiedicat derularea procedurii moţiunii de cenzură. E prevăzută în Constituţie, e o instituţie democratică. Cenzurarea dreptului constituţional e un lucru pe care nu pot să-l accept”, a declarat Ludovic Orban. Până la urmă, cererea de convocare pentru o nouă şedinţă a conducerii Parlamentului a fost făcută de Anca Dragu, preşedinta Senatului.

Marţi, de la ora 11.00, are loc o nouă încercare de luare la cunoştinţă a depunerii moţiunii de cenzură, comunicarea acesteia către Guvern, precum şi stabilirea calendarului. Tabăra Cîţu din PNL a anunţat că va încerca din nou să supună la vot contestaţia privind moţiunea de cenzură, cu toate că, din punctul lor de vedere, aceasta ar fi trebuit deja să fie comunicată Comisiei de statut.

De asemenea, foştii miniştri ai USR PLUS îşi vor prezenta bilanţul, după ce şi-au anunţat demisiile din fruntea instituţiilor pe care le-au condus în Guvernul Cîţu.