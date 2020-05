Grindeanu se implică oficial în lupta pentru putere din PSD. Mesaj pentru partid

„E timpul să învăţăm din greşeli. Şi sa nu le mai repetăm. Romania are nevoie de lideri puternici, cu viziune si care pot da o alta direcţie decât cea impusă de actuala guvernare. De prea multe ori vedem în alte părţi, în ultimele luni, circ, demagogie, haos, incompetenţă. Oamenii aşteaptă altceva”, a scris Sorin Grindeanu, în prezent şef al ANCOM, pe pagina sa de Facebook.

Fostul premier, dat jos printr-o moţiune de cenzură a PSD, a făcut un apel la unitate şi încetarea „luptelor inutile” în interiorul partidului. „Sub nicio formă nu e momentul unor noi frământări interne, unor lupte inutile în PSD. Am spus-o de mai multe ori, sunt si voi ramane un om cu valori profunde de stânga, voi susţine si ma voi implica intr-un proiect serios, corect si bazat pe necesităţile reale ale societăţii româneşti. Vreau să cred ca adevăraţii social democrati înţeleg unde ne aflăm si ce avem de făcut pentru a redeveni partidul in care jumătate dintre români au incredere. Am un mesaj ferm, e momentul unităţii, să lăsăm dorinţele personale şi să ne întoarcem faţa catre oameni”, a completat Sorin Grindeanu.