Grindeanu, despre relaţia cu Liviu Dragnea: „Ruptura a apărut când mi-am asumat aproape în mod personal să dau Ordonanţa 14”

„Nu vreau să comentez în general ce spune un fost preşedinte al PSD (...) oricât ar devia acea persoană care a ocupat în trecut funcţia de preşedinte, nu cred că e normal să comentez eu spusele unui fost preşedinte. Dar, ruptura nu a apărut atunci, ruptura a apărut când mi-am asumat aproape în mod personal să dau Ordonanţa 14. Ordonanţa 13 nu era în vigoare pentru că exista acel buffer de 10 zile. Tot ce a urmat după, a fost, de fapt, inclusiv finalul, acea moţiune de cenzură, a fost urmare a acelui episod”, a declarat Sorin Grindeanu, duminică, într-o emisiune la Prima TV.

De altfel, întrebat dacă Dragnea i-a cerut să nu dea OUG 14, Grindeanu a afirmat: „Dacă vă aduceţi aminte, şi vă uitaţi, şi verificaţi, am chemat Guvernul cred că într-o sâmbătă, de acasă, să dăm acea Ordonanţă 14. Acea decizie am luat-o în mod personal. Ştiam în ce intru, mi-am asumat acel lucru. Am văzut tot felul de chestiuni că am fost cu soţia. Este o prostie imensă şi închid subiectul că eu cu soţia mea am fost acasă la preşedintele Klaus Iohannis. Minciună, punct”.

Actualul ministru al Transporturilor a mai fost întrebat cum este să stea din nou la masă cu Klaus Iohannis, după ce, pe vremea când era premier, preşedintele a mers la şedinţa de Guvern şi a vorbit despre cei doi elefanţi din încăpere - amnistia şi modificarea codurilor penale.